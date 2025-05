Na discgolf jezdí do Jindřichova Hradce lidé z celé republiky. Budoucnost hřiště je ale nejistá

Golf, při kterém se místo holí a míčků používají létací disky a železné koše. To je discgolf. Hřiště s osmnácti jamkami v Mertových sadech v Jindřichově Hradci splňuje parametry pro pořádání světových turnajů. Po plánované revitalizaci sadů tomu tak ale možná nebude. Sportovci proto sepsali petici. Jindřichův Hradec 22:34 4. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Discgolfové hřiště v Jindřichově Hradci | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

„Chodím hrát čtyřikrát týdně, hrozně mě to baví. Snažím se dobře umisťovat v turnajích,“ říká mladý hráč jindřichohradeckého discgolfového klubu.

Budoucnost hřiště v Mertových sadech je ale nejistá – město plánuje rozsáhlou revitalizaci parku a se zachováním původního hřiště nepočítá. Proto vznikla petice, kterou inicioval Julius Nadberežný. „Mě ta petice mrzí, protože to byl poslední krok, který jsem podnikl na záchranu a podporu discgolfového hřiště v Jindřichově Hradci,“ komentuje.

Plánovanou redukci hřiště potvrzuje starosta města Michal Kozár z hnutí ANO. „Při veřejném projednání se obyvatelé vyslovili pro změnu hřiště. V rámci projekčních prací bylo zmenšeno na devět jamek a umístěno spíše k Jakubských sadům,“ popisuje.

Tato lokalita ale podle sportovců není příliš vhodná. „Zrovna tam je největší výsadba nových stromů. Zároveň je nahoře v Jakubských sadech malé dětské hřiště, které se bude v rámci revitalizace rozšiřovat, a ten prostor se prolne s jamkami na discgolf, což se mi nezdá šťastné z hlediska bezpečnosti,“ zmiňuje Julius Nadberežný.

Petici za zachování hřiště dosud podepsalo více než 400 lidí, z toho asi pětina místních. A to radnice kritizuje. „To byli lidé z celé republiky, my to respektujeme, ale primárně jsme zohlednili právě to, že naši obyvatelé říkají, že by byli raději, aby park sloužil jako park,“ uvádí starosta.

Iniciátoři petice považují zájem lidí odjinud naopak za přínos. „Já si myslím, že sem potřebujeme přilákat lidi, turisty a neděláme všechno jenom pro Hradečáky. Kdybychom dělali všechno jenom pro místní, tak bychom tady mohli zavřít zámek, protože už jsme tam všichni několikrát byli,“ argumentuje Julius Nadberežný.

Uzpůsobené pro turnaje

Na dosavadním hřišti s 18 jamkami se mohou pořádat mezinárodní turnaje. „Na nich startuje přibližně 140 závodníků plus s nimi přijedou jejich rodinní příslušníci a tak dále, ti všichni ve městě týden bydlí, jedí, to je velký přínos. Některé koše jsou ale přizpůsobené také amatérským hráčům, celé rodiny s dětmi tu opakovaně hrají, hází si tu o víkendech a baví je to,“ připomíná Julius Nadberežný.

Město plánuje hřiště omezit i kvůli tomu, že disky poškozují stromy. „Je to zcela zjevné. Když se projdete parkem, vidíte, že mladé stromy nárazy těch disků poměrně trpí. Mají jizvy, různé rány. Strom se s tím určitě nějakým způsobem vyrovná, ale stojí ho to vždycky síly, které by mohl využít na svůj růst,“ popisuje Petr Hesoun z odboru životního prostředí.

Sportovci oponují tím, že discgolfová hřiště se staví vždy mezi stromy. „Například ve Finsku jsou všechna hřiště v lesích, protože discgolf je úplně o ničem, když se hází na louce bez překážek. Vy samozřejmě ten strom primárně trefit nechcete, to je chyba,“ dodává Julius Nadberežný.

Město Jindřichův Hradec s hráči jedná o jiné vhodné lokalitě pro discgolfové hřiště. Zatím ale bez výsledku.