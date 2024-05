Na kafi máme zákaz o olympijské kvalifikaci mluvit, říká kajakářka Paloudová o domluvě s Dostálem

„Uspět na evropské kvalifikaci bude jako tradičně extrémně obtížné. Konkurence o těch pár zbylých míst bude vážně tvrdá,“ říká reprezentační kouč Pavel Hottmar.

„Když se mi podaří prodat všechno, co mám natrénováno, tak tam šance skončit do druhého místa určitě je,“ myslí si největší česká naděje Anežka Paloudová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak jsou na tom čeští kanoisté před evropskou kvalifikací

Ta účastnické místo vybojuje, když na singlu v evropské kvalifikaci skončí nejhůř druhá.

„S olympijským sportem jsem začala až s příchodem na vysokou školu. Nejsem člověk, který má olympiádu jako nějaký vysněný cíl. Samozřejmě kdyby se to podařilo, tak bych byla neskutečně šťastná. Navíc se na olympiádu kvalifikoval můj přítel Josef Dostál, takže bychom spolu měli krásný romantický pobyt v Paříži. To by bylo parádní,“ vyjmenovává Paloudová důvody, proč ji před závody nechybí motivace.

Progres týmu

Josef Dostál pak v Szegedu naváže na olympijskou kvalifikaci ve Světovém poháru, ve kterém si pojede pro potvrzení nominace do Paříže. V to, že pětice Čechů, která vybojovala místa na olympijských hrách skončí i v nominaci, doufá i Hottmar.

„Věřím, že borci, kteří vyjeli místa pro Paříž, budou zdraví a žádná komplikace a překvapení se neobjeví. Nikdo další neudělal od minulé sezony tak velký výkonnostní skok, aby měl v Paříži šanci na úspěch, než naše loňská top pětka,“ tvrdí Hottmar.

Šéf reprezentace hovoří o Dostálovi, Havlovi, Špicarovi a bratrech Fuksových. Anežka Paloudová pak doplňuje, že poslední měsíce před olympijskými hrami s Josefem Dostálem kvalifikaci probírá, ale nepřehání to. „Olympijskou kvalifikaci spolu řešíme, ale když někde sedíme v kavárně, tak je jakékoliv povídání o kanoistice přísně zakázané a sankciované sto korunou, pro toho, kdo o pádlování začne mluvit,“ směje se Paloudová.

Po tomto týdnu se tak může nervózní očekávání v rozhovorech o olympiádě proměnit v radost. Evropská kvalifikace na olympijské hry začne už ve středu, Světový pohár pak odstartuje v pátek.