Na návratnost dotací pro MotoGP máme studie, říká autoklub. Zastupitel: Jednoznačné to není, uvidíme

Velká cena České republiky, tedy Mezinárodní závod silničních motocyklů na Masarykově okruhu, se po pěti letech znovu vrátil do Brna. „Ona to není dotace, ale svým způsobem investice, protože se to samozřejmě vrátí státu,“ obhajuje finanční příspěvek ředitel Autoklubu České republiky Jan Šťovíček. „Za nás je zásadní, aby nedocházelo k privatizaci zisků a socializaci ztrát,“ podotýká pro Český rozhlas Plus Marek Lahoda (Piráti). Pro a proti Brno 20:59 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda by mohla dát na MotoGP dotaci 300 milionů korun | Foto: Anna Vavríková/Mf Dnes + LN | Zdroj: Profimedia

Pane Šťovíčku, vyplatí se daňovým poplatníkům návrat brněnské MotoGP a jeho podpora z veřejných zdrojů, tentokrát částkou kolem 170 milionů korun?

Musím říct, trochu jste mě překvapila. Nejsem politik, nikam nekandiduji, takže jsem možná v jiné pozici než můj spoludebatující. Z politického hlediska to neumím posoudit, ale z hlediska sportovně organizačního se to určitě vyplatí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O víkendu se opět jelo brněnské MotoGP. Vyplatí se státu podporovat tuto událost? Debatují ředitel Autoklubu České republiky Jan Šťovíček a brněnský zastupitel Marek Lahoda (Piráti)

Udělali jsme si na to několik studií, které byly i podmínkou pro získání státní podpory, a pokračujeme v tom, abychom si ověřili data, která z nich máme.

Oslovila nás Vysoká škola ekonomická, která během víkendu sbírala skutečně tvrdá data z restauračních, hotelových a podobných zařízení ohledně návštěvníků Velké ceny – kolik tady utratili, odkud přijeli a podobně.

Jsem přesvědčen, že to tak je, že se Velká cena vyplatí. A ona to není dotace, to je svým způsobem investice, protože se to samozřejmě vrátí státu, jak říkal pan premiér a měl pravdu.

Pane Lahodo, jaký je váš názor? Určitě se MotoGP vyplatí a opravdu to není dotace, ale investice?

My to tak jednoznačně nevidíme. Určitě je to významná historická událost a ekonomický impulz jak pro město, tak pro kraj, který se tím zviditelňuje po celém světe. Je tu ale i řada argumentů proti. Například to vytváří značnou hlukovou zátěž, dopravní komplikace a určitě i zátěž pro životní prostředí.

Na brněnském zastupitelstvu jsme to nakonec podpopořili, ale požadovali jsme, aby dotace, kterou město udělilo autoklubu, byla transparentně vyúčtována, abychom věděli, na co peníze přesně půjdou.

Vyplatí se Česku MotoGP? Hejtman k údajné studii mlčí, pořadatel ukázal jen dvoustránkový odhad Číst článek

Za nás je totiž zásadní, aby nedocházelo k privatizaci zisků a socializaci ztrát. To znamená, aby nedocházelo k dotování soukromého podnikání, ale aby se městu, kraji a především občanům dotace vložená do MotoGP opravdu vrátila.

Vy o tom pochybujete, že se dotace vrátí?

Jednoznačné to není a to je asi to, o čem bychom se měli dneska pobavit. Já budu určitě rád, když se k nám dostanou nejnovější údaje ze studie, o které tady pan Šťovíček hovořil.

Stáří studií

Pane Šťovíčku, loni jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) ubezpečoval, že stát získá příjem na daních zhruba 250 milionů korun. Vy jste za autoklub řekli, že by na daních státu mohlo přitéct dokonce 300 milionů korun. Ty studie v podstatě nikdo moc nechtěl zveřejňovat. A vy si to tyto přínosy teprve ověřujete. Z čeho jste vycházeli, když jste mluvili o 300 milionech korun přínosu na daních?

Opírali jsme se o dvě studie, které máme. Podívejte se na ně, jsou k dispozici, přečtete si je, potom uvidíte ty údaje a zjistíte, o co jsme se opírali.

Tak nám to, prosím, řekněte, protože naši posluchači to také nečetli a není důvod, aby to četli takhle do detailu.

Jsou to studie specializovaných firem, které se opírají o údaje, které mají k dispozici z minulých ročníků Velké ceny a z podobných srovnatelných akcí.

Pane Lahodo, jaký je váš názor na jistotu, že se opravdu státu vrátí na daních těch 250 až 300 milionů, jak tady bylo prezentováno od organizátorů?

Jak už jsem říkal, opravdu si nejsem jistý tím poměrem, jestli za každou korunu investovanou do závodu stát a občané dostanou zpátky dvě nebo tři.

24:56 Investice do MotoGP se státu nevrátí, kritizuje novinář. ‚Je to předvolební tah,‘ vysvětluje marketér Číst článek

Určitě se něco vrátí, ale budu rád, když se ty údaje aktualizují. Protože studie, které byly provedené, jsou staré zhruba pět až osm let. Za tu dobu se toho spousta událo – byla velká inflace, náklady na všechny položky se také posunuly někam jinam.

Pane Šťovíčku, proč byla ta akce v předchozích letech opakovaně ztrátová?

Ty studie nejsou staré pět let, jsou čerstvé, dělaly se loni. Nedá se říct, že by byly pět let staré, jsou samozřejmě aktuální. Je to i podmínka získání podpory od Národní sportovní agentury. A to se netýká jenom Velké ceny v Brně, ale všech významných sportovních akcí mimo řádné důležitosti.

Žádná významná sportovní akce není zisková a myslím, že zisková nebude ani letošní akce. Stát a kraj v minulosti podpořil třeba i mistrovství světa v biatlonu. Sportovní akce z principu nemohou být soběstačné a proto jsou tady programy podpory, aby se vůbec tyto akce mohly konat.

Jak město a okolí zvládají nápor diváků na okruh? Co dalšího přinesla Brnu Velká cena? A proč si na sebe závod nemůže vydělat sám?

Poslechněte si Pro a proti s Janem Šťovíčkem, šéfem Autoklubu České Republiky a Markem Lahodou, předsedou jihomoravských Pirátů a zastupitelem Brna.