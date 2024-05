Na olympiádu jede Rohan. Kvalifikoval se na poslední chvíli, musel doufat v zaváhání Prskavce a Chaloupky

Tři výborní vodní slalomáři, ale jen jedno místo na olympiádě. Taková byla situace u českých kanoistů, mezi kterými se o účasti v Paříži rozhodlo až v poslední možný moment – ve finále mistrovství Evropy. Uspěl Lukáš Rohan, který byl přesto zklamaný. Lublaň 7:33 20. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodní slalomář Lukáš Rohan se kvalifikoval na olympijské hry | Foto: Iva Roháčková

Byla to bitva do poslední možné chvíle. Tři české vodácké hvězdy se na slalomovém mistrovství Evropy utkaly o možnost jet v kanoi na letošní olympiádě. Obhájce stříbra Lukáš Rohan, mistr světa Václav Chaloupka a kajakářský šampion Jiří Prskavec. Start na hrách má nakonec jistý Lukáš Rohan, přestože finále sledoval ve slovinském Tacenu jen ze břehu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce vodních slalomářů na kvalifikaci na olympijské hry

„Úleva to je, ale asi pořád převažuje spíš zklamání, že jsem si to vlastně nevybojoval sám,“ bilancoval po závodě Rohan. Na mistrovství Evropy totiž pokazil kvalifikaci a při finále musel doufat, že Prskavec nezíská medaili a Chaloupka nebude zlatý nebo stříbrný, jinak by o olympiádu přišel.

„Je to strašný, už bych to nikdy nechtěl zažít, je to divný. Jsem člověk, který by na to koukal a přál klukům, aby to zkazili. Snažil jsem se to nehodnotit, jenom jsem to sledoval a čekal, jak to dopadne,“ přiznal Rohan.

Slzy a zklamání

Mnohem zklamanější byl Chaloupka, který je sice mistrem světa, ale na olympijské hry se ještě nikdy nepodíval. Nyní byl velmi blízko. „Teď to sakra bolí a mám slzy v očích. Vím, že je to jen sport, ale my jsme do toho všichni emočně vtažení a dáváme do toho maximum. Na olympiádu může jet jen jeden, bohužel. A mně se to letos nesplnilo. Když si uvědomím, že další šance přijde až za čtyři roky, vhání mi to další slzy do očí, protože to je za dlouho,“ litoval Chaloupka, který skončil ve finále sedmý.

Je rozhodnuto! ✅ Byla to bitva do posledního závodu a další náročná olympijská kvalifikace pro Český vodní slalom a sjezd je u konce…



Teď už víme, kdo zvítězil v boji o jedno jediné místo v každé kategorii a pojede na olympiádu! ✌ #roadtoparis2024



Gratulujeme,



Antonie… pic.twitter.com/doEIWYBa1T — Český olympijský tým (@olympijskytym) May 19, 2024

Prskavec se na olympijských hrách znovu představí na kajaku, ve kterém bude obhajovat titul. Na kanoi, tedy ve své doplňkové kategorii, ve které závodí mezi elitou teprve druhým rokem, soupeře pořádně prohnal, ve finále byl šestý.

„Prodloužil jsem si to až do úplně poslední jízdy, takže nemůžu být nespokojený a věřím, že za čtyři roky budu lepší,“ řekl Prskavec. Společně s ním a Rohanem jsou v olympijském týmu českých vodních slalomářů ještě Gabriela Satková a Antonie Galušková.

Bravo! Gabriela Satková vybojovala na mistrovství Evropy v kategorii C1 stříbrnou medaili.



Podrobnosti https://t.co/rWwbiE8uRO pic.twitter.com/8HJeMHkehS — ČT sport (@sportCT) May 19, 2024