Na podzim proběhne největší říční regata na světě. 'Veslařský Dakar' startuje v Praze a končí v Hamburku

„Já přesně nevím, ale mně by to podle mě trvalo tak dva měsíce. Je to určitě výzva pro veškeré příznivce veslování a všech vodních sportů absolvovat takhle dlouhý závod,“

Není se čemu divit, že na náročný závod si netroufá ani olympijská vítězka, skifařka a ambasadorka projektu Mirka Topinková Knapková. O poslední lodi, která se z Prahy do největšího německého přístavu vydala po svých veslech, mluví Aleš Nejedlo, ředitel závodu.

„Odvážlivci to absolvovali, byli to veslaři z pražského VK Blesk. Jeli to v roce 1876, protože se chtěli zúčastnit regaty v Hamburku, a v té době nebyla jiná možnost, jak se s tou lodí do Hamburku dostat. Takže na Veslařském ostrově sedli do čtyřpárové lodě s kormidelníkem, doveslovali si 850 kilometrů do Hamburku, kde se zúčastnili regaty. V análech jsme se nedočetli, jak se tehdy dostali zpátky,“ vysvětluje Radiožurnálu Nejedlo.

Logistika teď bude na organizátorech. Ti zajistí regatu pro elitních dvacet osmiveslic a také pro amatéry. Oproti vrcholným létům průmyslové revoluce parníků na Labi ubylo, nepozornost před přepravními plavidly by se ale nemusela vyplatit.

„Pokud jste někdy seděli na skifu, který má na šířku 29 centimetrů, tak když okolo vás projede parník, tak máte co dělat a houpete se ještě půl dne.“

„To se mi ještě nestalo. Tím, že je tam ten kormidelník, tak ten většinou vidí, kam se jede. Viděla jsem i videa, kde se srazily osmiveslice,“ usmívá se Topinková Knapková.

Během třináctidenního dobrodružství by tak největší hrozbou měla být sama vzdálenost. Nejdelší etapa „veslařského Dakaru" měří 107 kilometrů, nejkratší 52. To je o téměř 20 kilometrů víc než u oblíbené vodácké trasy Vyšší Brod - Český Krumlov.