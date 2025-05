Na první dobrou je poznat, že pojedeme na rychlejším asfaltu, pochvaluje si motocyklista Salač okruh v Brně

Na Masarykově okruhu v Brně skončila výměna asfaltu. Právě nový povrch byl jednou z podmínek, které musel automotodrom splnit pro návrat závodu Moto GP. Jako jeden z prvních si ho tento týden při testovací jízdě vyzkoušel jediný český zástupce v mistrovství světa silničních motocyklů Filip Salač. Od zpravodaje z místa Brno 13:08 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Salač testuje v Brně nový povrch na závodní trati | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Nedá se to vůbec srovnávat. Není tam ani jeden hrbolek. Přilnavost je skvělá a můžu mít mnohem větší náklon. Pořád cítím, jak se mě zadní kolo snaží tlačit,“ přibližuje motocyklový závodník Filip Salač, jaký je rozdíl v jízdě na brněnském Masarykově okruhu po kompletní výměně povrchu trati.

Až tak dobrou jízdu nečekal, běžně totiž chvíli trvá než se zcela nový asfalt takzvaně zajede. „Běžně to chce nějaký čas. Tady se jim to povedlo udělat tak dobře, že asfalt drží době hned od začátku,“ říká Salač.

Že nejde jen o domněnky potvrdily Salačovi i časy, které při zhruba hodinovém testování zajížděl. „Jel jsem to na jiné motorce, ale před tím jsem měl okruh za 2:03,5 minuty a nyní za 2:01, 2:02 minuty. Jsem spokojený a je vidět, že asfalt je o dost rychlejší,“ tvrdí Salač.

Návrat na známé místo

Podle účastníka třídy Moto2 budou padat při červencové Velké ceně na Masarykově okruhu traťové rekordy. Do Brna se nejprestižnější motocyklové závody vrátí po pětileté pauze. „Moc se těším, už to utíká a blíží se to. Ještě se párkrát vyspím a už tady půjdeme na věc,“ říká Salač i přesto, že z minulosti nemá na brněnské závody úplně dobré vzpomínky.

Ještě ve třídě Moto3 jednou nedojel a dvakrát skončil mimo elitní dvacítku. „Naposledy jsem v Brně závodil v roce 2020, kdy to bylo bez diváků. V roce 2019 mi bylo sedmnáct let a úplně jsem to nezvládl. Věřím, že si tentokrát celý víkend užiji a udělám radost českým fanouškům.“

Nejen těch má být na Masarykově okruhu opět spousta, podle mluvčího automotodromu Petra Boháče už jsou prakticky vyprodané tribuny se sedačkami, místa zbývají na přírodní svahy. Výměnou povrchu za 180 milionů korun, kterou kompletně platil majitel Masarykova okruhu, ještě práce před Velkou cenou nekončí.

„Věnujeme se ještě úpravám některých parkovacích ploch. Natahujeme optické a nejrůznější další kabely na místa, kde je to potřeba. Kompletní rekonstrukcí prošlo i sociální zázemí pro fanoušky. Dokončujeme i renovaci sedadlových tribun, které jsou v areálu napevno umístěné,“ přibližuje mluvčí Boháč.

Vše musí být připravené do pátku 18. července, kdy Velká cena Brna začne tréninkovým dnem.