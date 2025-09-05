Na Uherskobrodsku bude sraz lehokolistů. Organizátoři čekají zástupce z 19 zemí
Na silnicích a cyklostezkách v Uherském Brodě a okolí můžou lidé v těchto dnech potkat netradiční peloton cyklistů. Všichni u jízdy leží – jedou totiž na lehokolech. Na tradiční setkání letos do Nivnice dorazilo rekordních víc než dvě sta dvacet účastníků. „Nejvzdálenějšího účastníka budeme mít z Los Angeles. Máme tam i jednoho Argentince,“ říká hlavní organizátor srazu lehokol Jan Galla.
Podle hlavního organizátora srazu lehokol Jana Gally má sraz kromě České republiky a Slovenska zástupce sedmnácti národností.
Účastníci se navíc sjeli nejen z Evropy, ale doslova z celého světa. „Nejvzdálenějšího účastníka budeme mít z Los Angeles. Máme tam i jednoho Argentince, ale ten dlouhodobě žije ve Francii. Ze Spojených států a Kanady dorazily víc než dvě desítky lehokolistů,“ říká Galla.
Mezi nimi je i pětačtyřicetiletý youtuber Matt Galat z Detroitu. „V Nivnici už jsem poněkolikáté, takže už to tady znám celkem dobře. Poprvé jsem se sem dostal, když jsem si tady nechal sestavit své lehokolo. Cítím se tady jako součást rodiny,“ popisuje Galat pro Český rozhlas Zlín. Jezdit na lehokole začal v roce 2014.
„Když jsem žil v Číně, tak jsem se rozhodl, že odtud pojedu domů do Ameriky a objedu u toho svět. Chtěl jsem ale jet na něčem unikátním a speciálním, proto jsem si vybral lehokolo,“ vysvětluje.
Pohodlí a rychlost
Kouzlo jízdy na lehokole je podle Jana Gally pohodlí. „Největší rozdíl je v pohodlí a ve zdravotní nezávadnosti. Nezakláníte hlavu tak, jako na klasickém kole, nelámete si zápěstí, nebolí vás zadek, záda. Člověk leží jako doma na gauči a šlape a jede,“ přibližuje.
Pohodlí jízdy potvrzuje i jeden z nejmladších účastníků srazu, devítiletý Honza, který přijel s rodiči a sourozenci z Vyškova. „Více se na tom leží, na normálním kole hodně bolí zadek a na lehokole mě nic nebolí, je to pohodlnější a všichni mi to závidí, mně se na tom jezdí rychleji,“ pochvaluje si.
Lehokola jsou rychlejší než klasická kola. Podle Jana Galy přesahuje rychlostní rekord na lehokole hranici 140 km v hodině. „Je to nejvyšší rychlost, kterou člověk dokáže vyvinout vlastní silou, aniž by použil gravitaci směrem dolů, nebo za autem nebo něco takového. Není rychlejší způsob, jak byste se vlastní silou pohyboval,“ říká.
Vidět lehokola v akci mohou zájemci v pátek odpoledne na sokolském stadionu v Uherském Brodě nebo během noční světelně-zvukové jízdy.