Cyklistická hvězda měla štěstí, ze srážky s automobilem si odnesla jen drobná zranění

„Musím mít dva týdny klid a počkat, až se to zahojí. Koleno je oteklé, ale naštěstí to prý není nic vážného,“ řekl Quintana. První závod po koronavirové pauze by měl absolvovat od 7. srpna na Tour de l'Ain ve Francii.

Sáblíková se opět představí na kole. Čeká ji dlouhých 117 kilometrů s převýšením téměř čtyř tisíc metrů Číst článek

„Nehodu způsobil řidič vozu špatným manévrem. Quintana si stěžoval na bolesti kolena, měl také odřené lokty,“ uvedl Mery Mozo, starosta města Motavita, kde se Quintana připravoval společně s bratrem Dayerem na Tour de France. Ta začne kvůli koronavirové krizi až 29. srpna.

Třicetiletý Quintana bude na Tour opět patřit mezi favority. Dvakrát skončil celkově druhý a jednou třetí. Vítězem Gira se stal v roce 2014, na španělské Vueltě kraloval o dva roky později. Za francouzský tým Arkéa-Samsic závodí od letoška po úspěšných letech v Movistaru.

#AEstaHora|| El ciclista Boyacense @NairoQuinCo sufre un accidente en la vía nacional sector vereda Salvial de #Motavita, un conductor realiza maniobra indebida y lo colisiona mientras realiza su tradicional entrenamiento. La alcaldesa Mery Mozo acude para atender la emergencia pic.twitter.com/Gh6GH2RJ81 — Alcaldía Motavita (@AlcaMotavita) July 3, 2020