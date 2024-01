‚Nálada je bojovná,‘ popisuje Laciná. Pozemní hokejistky budou hrát v Indii o místo na olympiádě

Z českého pohledu bývají olympijské hry spíš záležitostí individuálních sportů. To se letos pokusí změnit například pozemní hokejistky. Ty mají jako jeden z mála českých kolektivů šanci na účast v Paříži. Zítra startuje v Indii kvalifikační turnaj. Ranch 14:54 12. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Laciná a Adéla Lehovcová (vpravo) během halového mistrovství světa v pozemním hokeji v roce 2018 | Foto: Michael Hundt / Matthias Koch | Zdroj: Profimedia

V sobotu startuje pozemním hokejistkám kvalifikační turnaj pro olympijské hry v Paříži. S ambicemi do něj vstupují i české hráčky, pro které je to jeden z nejprestižnějších turnajů v životě a jdou tak trochu do neznáma.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si co říkají reprezentantky pozemního hokeje

„Myslím, že to bude největší turnaj, který máme šanci si zahrát. Jak pro starší tak hlavně pro mladý to bude velká zkušenost. Těšíme se na to a doufáme, že se turnaj bude vyvíjet pro náš prospěch,“ říká před začátkem olympijské kvalifikace pozemních hokejistek česká hráčka Nikol Babická.

Reprezentantky už v Indii, kde se turnaj koná, sehrály přípravný zápas proti domácímu výběru, který prohrály 0:2. Na vině ale mohla být i složitější aklimatizace jak popisuje Kateřina Laciná. „Zejména, první dva, tři dny jsme měli problémy trošku s dýcháním a místním smogem. Nicméně čtvrtého dne se nám, myslím, dýchá trochu lépe a celkově jsme si zvykli jak na stravu tak na režim.“

Českým reprezentantkám tak už nic nebrání podat v turnaji maximální výkon. A to i proti soupeřkám, se kterými se utkají poprvé v životě. Ve skupině je totiž čeká Německo, které z evropských turnajů znají, ale dál se střetnou ještě s Chile a Japonskem.

„Pozemní Hokej hraju přibližně dvacet let, ale s týmy Chile a Japonska jsem se nikdy nestřetla. Samozřejmě jsem viděla nějaké zápasy v televizi. Oba týmy jsou neskutečně fyzicky připravené a myslím, že nám to dá zabrat. Určitě si pokaždé na začátku budeme muset zvyknout ale myslím, že všichni víme do čeho jdeme,“ popisuje brankářka českého výběru Barbora Čecháková

‚Sport mi zachránil život.‘ Pozemní hokejistka Descy přežila vážnou nehodu a bojuje o olympijské hry Číst článek

Hned v prvním utkání mohou její slova české reprezentantky potvrdit, střetnou se totiž s Japonskem. A do zápasu chtějí jít podle slov Kateřiny Laciné odhodlaně. „Tak díky zápasu jsme dokázali nasát atmosféru stadionu. Tým je poměrně natěšený, stadion je krásný a myslím, že organizátoři odvedli kus práce. Nálada je dobrá a bojovná.“

Úvodní duel čeká reprezentantky zítra v 10 hodin českého času, ze skupiny postoupí dva celky do semifinále, olympijskou účast si pak zajistí nejlepší tři týmy turnaje.