Naložil bratra do sanitky, pak předvedl unikátní salto. 'Hlavně ať něco nepokazím,' říkal si Podmol

Libore, to byl veleskok. Co se vám ve vzduchu honilo hlavou?

Byl to můj první front flip, takže jsem si jen říkal, ať udělám všechno správně a něco nepokazím. Pár chvil předtím jsem nakládal bratra do sanitky, protože si asi zlomil nohu, takže to bylo trošku stresující.

Jak je na tom bratr? Co se vlastně stalo?

Ten trik, který předváděl, se jmenuje back flip seat grab indy. Při dopadu si trošku přidal plyn, protože to nebylo ideální. Normálně by to ustál, ale jak je O2 arena velice malá, tak nemáme prostor na dobrždění. On nezvládnul dobrzdit a narazil do stěny, kde jsou sedačky. Nárazem si zřejmě přivodil zlomeninu lýtkové kosti.

Bratr měl ukázat dvojité salto, vy jste ukázal salto dopředu. Kam se to dá dál posunout?

Uvidíme. Do front flipu se dají dávat nějaké triky, můžu ho dát na větší vzdálenost. Double back flip si zaslouží ukázat pražským divákům, takže já myslím, že příští rok se tam třeba budeme dvakrát dokola točit já s bratrem za sebou.

<