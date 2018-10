Náplast na nepovedené mistrovství světa. Lukáš Krpálek vyhrál judistickou Grand Prix v Mexiku

„Měl jsem obrovskou radost, udělal jsem si náplast za mistrovství světa, kdy jsem poslední dva zápasy prohrál a odjížděl jsem bez medaile. Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát a získal jsem si spoustu bodů do olympijského žebříčku a jsem o krok blíž,“ vzkázal Radiožurnálu z Cancúnu Lukáš Krpálek.

Olympijský vítěz z Ria byl v Cancúnu nejvýše nasazeným judistou v kategorii nad 100 kilogramů a roli favorita potvrdil. V prvním kole porazil na ippon Rumuna Croiturua za 32 sekund, ve druhém kole trval zápas s Rakušanem Allerstorferem minutu a půl.

„V semifinále mě čekal pro mě těžký závodník. Rus Bašajev, se kterým jsem zápasil ve finále ME. Na tohohle soupeře dvakrát neumím. Je nižší a sází jednu techniku za druhou, nicméně se mi povedlo zápas v prodloužení vyhrát. V prodloužení se mi podařilo ho krásně hodit,“ popsal Krpálek.

Ve finále se Lukáš Krpálek utkal s Andym Grandem, kterého doposud znal pouze z kempů. Kubánec v zápase vedl, jenže český judista dovedl zápas do prodloužení, kde rozhodl ipponem.

„Je to nepříjemný soupeř, ale s podobnou váhou a to mám radši, když tam není takový rozdíl. Zápas byl hodně silově náročný, přešel až do prodloužení a vyhrál jsem až tam,“ okomentoval vrchol turnaje Krpálek.

Za vítězství v Cancúnu si připsal 700 bodů a napravil tak bodový výpadek z mistrovství světa v Baku, kde po dvou porážkách skončil pátý. Sezona pro něj ale zdaleka neskončila. Další turnaje ho čekají v Abú Zabí, japonské Ósace a závěrečný turnaj Masters v čínském Kantonu, kam se probojují nejlepší judisté v každé váze.

V Cancúnu uspěl také David Pulkrábek, který už v pátek vybojoval bronz ve váze do 60 kilogramů. Po medaili sahal i ve váze do 90 kilogramů David Klammert, který došel až do semifinále, následně ale dvakrát těsně prohrál a skončil pátý.