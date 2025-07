Naposledy Štybar v roce 2015. Česká cyklistika čeká na etapový triumf na Tour de France už 10 let

Na den přesně před deseti lety se česká cyklistika naposledy zapsala zlatým písmem do výsledkových statistik Tour de France. Na Zdeňka Štybara, který v roce 2015 v etapě do Le Havru překvapivě ujel všem sprinterským týmům a radoval se z výhry, nikdo dosud nenavázal. Od té doby se zúčastnilo Staré dámy celkem sedm českých jezdců. Jak si vedli a jaké byly jejich role v jednotlivých týmech? Doporučujeme Praha 15:51 9. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští cyklisté v minulých ročnících Tour de France (zleva: Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar a Jan Hirt) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Nejčastějším účastníkem reprezentujícím české barvy na Tour de France byl za posledních deset let Roman Kreuziger.

Roman Kreuziger

Cyklista přezdívaný „Křižák“ objel Starou dámu v letech 2016, 2017, 2019 a 2020. V roce 2016 se umístil na desáté příčce celkového pořadí. Ve dvou etapách se vešel do nejlepší desítky, jednou byl pátý a jednou šestý.

V roce 2017 působil v barvách týmu Orica-Scott jako vrchařský pomocník pro Simona Yatese, který nyní hájí barvy stáje Visma Lease a Bike, ovládl letošní Giro d’Italia a momentálně je na Tour de France k ruce Jonasi Vingegaardovi.

Před osmi lety získal Yates i za pomoci Kreuzigera na Staré dámě bílý dres pro nejlepšího jezdce do 25 let. Český cyklista zapsal v roce 2017 jedno páté místo v etapě a do Paříže dojel na 24. pozici v celkovém pořadí.

O dva roky později obsadil šestnácté místo celkové klasifikace, nicméně etapové umístění v nejlepší desítce ho tentokrát minulo. V covidovém roce 2020 se potýkal se zdravotními problémy a své poslední vystoupení na Tour v kariéře dokončil až jako 107. v celkovém pořadí.

V roce 2021 pak ukončil profesionální kariéru. V pelotonu však zůstal, přesunul se do role sportovního ředitele týmu Bahrain Victorious a i letos jede na Tour v týmovém autě za pelotonem.

Roman Kreuziger v dresu týmu NTT Pro Cycling, za který jel svou poslední Tour v roce 2020 | Zdroj: Getty Sport

Jan Hirt

Dalším elitním českým vrchařem na Tour byl Jan Hirt, který se na nejslavnějším cyklistickém závodě světa představil v letech 2020 a 2024.

Poprvé hájil barvy dnes již neexistujícího celku CCC, jehož ambicí bylo útočit na etapová prventství. To se však nepodařilo ani Hirtovi, jehož nejlepším umístěním byla devatenáctá příčka, ani nikomu z jeho týmových kolegů.

O čtyři roky později přijel Hirt na Tour jako pravá ruka debutanta na Staré dámě Remca Evenepoela. Belgický cyklista, ač nováček na nejslavnější Grand Tour, dorazil do Itálie (kde se konal slavnostvní Grand Depart, pozn. red.) jako superhvězda.

Mistr světa v silničním závodě z roku 2022 a dvojnásobný šampion v časovce v letech 2023 a 2024 se nepřijel rozkoukávat, ale prohánět největší favority, kterými byli Vingegaard s Tadejem Pogačarem.

I za přispění vrchařského domestika Hirta si Evenepoel dojel pro třetí místo v celkové klasifikaci a bílý dres pro nejlepšího jezdce do 25 let. Český cyklista dorazil do cíle v Nice i navzdory kolizi s fanouškem, kvůli které ještě před startem první etapy utrpěl zranění zubů.

Jan Hirt est victime de la première chute à cause d’un spectateur du Tour de France



Son manageur Patrick Lefevère est furieux #TDF2024 (@PatLefevere) pic.twitter.com/08bDRV0lPx — Le Panache (@LePanachetv) June 29, 2024

Petr Vakoč

Dvě účasti na Tour za posledních deset let má na kontě i Petr Vakoč. Poprvé se představil na Staré dámě v roce 2016, kdy v barvách stáje Etixx-Quick Step pomáhal lídrům Marcelu Kittelovi a Julianu Alaphilippovi.

V podobné roli přijel na Tour i o pět let později, kdy měl v týmu Alpecin-Fenix za úkol pomáhat lídrovi, kterým byl Mathieu van der Poel. Nizozemská hvězda světové cyklistiky těžila z pomoci českého domestika zejména v kopcích. Van der Poel v roce 2021 vyhrál jednu etapu a šest dní vozil žlutý dres pro vedoucího závodníka. Po osmé etapě ale z Tour odstoupil.

Zdeněk Štybar

Štybar se na francouzské silnice podruhé a naposled vrátil v roce 2017. V týmu Quick-Step Floors byl k ruce německému sprinterovi Marcelu Kittelovi, který zapsal celkem pět etapových triumfů, nicméně v sedmnácté etapě musel ze závodu odstoupit. Štybarovým nejlepším umístění na Tour v roce 2017 bylo dvanácté místo.

Ondřej Cink

Ve stejném roce jako Štybar byl na Tour i Ondřej Cink. Český vrchař reprezentoval stáj Bahrain Merida. Ze závodu ale v devatenácté etapě odstoupil, do Paříže nedojel kvůli zraněnému kolenu. V roce 2017 pro něj skončila silniční kariéra a vrátil se k horským kolům.

Jan Bárta

Česká cyklistika měla během posledních deseti let na Tour zastoupení i v podobě elitního časovkáře. Jan Bárta zapsal na Staré dámě v roce 2016 jedenácté a 26. místo ve etapových závodech proti času.

Pavel Bittner

Letos má Česko na Tour jedno želízko v ohni, kterým je dvaadvacetiletý Pavel Bittner. Jezdec stáje Picnic PostNL zažívá ve Francii premiéru na Staré dámě (nikoli na Grand Tour, protože loni se představil na španělské Vueltě, pozn. red.) a bude chtít primárně útočit na etapová vítězství ve sprintu.

Od triumfu nebyl daleko ve třetí etapě, kdy na pásce v Dunkerku dojel pátý. Ve čtvrté etapě se 20 kilometrů před cílem přimotal do hromadného pádu, naštěstí ale neutrpěl vážné zranění a na Tour tak může pokračovat.

Cyklista Pavel Bittner dojel v 3. etapě @LeTour na 5. Místě



“Myslím, že na první pořádný sprint na TDF to docela jde. Příprava na sprint od týmu byla nejlepší, co šla. Pak už to bylo jen o ryzí rychlosti.”@iROZHLAScz @iROZHLAS_sport @Radiozurnal1 pic.twitter.com/Tb9GdCZzn7 — Martin Balucha (@MartinBalucha) July 7, 2025