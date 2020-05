Basketbalisté znovu poměří síly. V rámci Kooperativa NBL 1ON1 Challenge se utkají jeden proti jednomu

Národní basketbalová liga nezahálí ani v době pandemie koronaviru. Po již skončeném projektu Kooperativa NBL Shoot-out, který vyhrál v individuální kategorii opavský Luděk Jurečka a týmovou kategorii ovládl BK JIP Pardubice, přichází s jedinečným projektem Kooperativa NBL 1ON1 Challenge. Ve které si basketbalisté na prvních třech místech rozdělí peněžní prémii v celkové hodnotě 175 000 korun. Praha 15:19 12. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak již název Kooperativa NBL 1ON1 Challenge napovídá, bude se hrát systémem jeden na jednoho, každý s každým. Hracími dny budou pondělky a čtvrtky od 14. května do 4. června od 17.30.

Basketbalisté poměřili síly ve střelecké soutěži, roli favorita potvrdil opavský Jurečka Číst článek

Celkem se projektu zúčastní 24 hráčů, kteří budou rozděleni do čtyř základních skupin, do dvou českých a dvou moravských. Hrát se bude do zisku pěti bodů nebo uplynutí časového limitu, který bude čtyři minuty. Koš bude znamenat zisk jednoho, či dvou bodů. Na jeden útok budou mít hráči čtyři driblinky a po čtvrté osobní chybě a každé další bude následovat trestný hod.

Z každé skupiny postoupí tři nejlepší hráči do regionálních finále. V něm se basketbalisté utkají stejným herním systémem jen se zvýší počet bodů na výhru na sedm a časový limit bude pět minut. Čtyři nejlepší hráči postoupí do play-off. To se uskuteční v závěrečný den projektu, tedy ve čtvrtek 4. června. Také pro zápasy play-off se limity zvedají a to na zisk devíti bodů, či uplynutí šestiminutového časového limitu. Výjimkou budou zápasy finále a o třetí místo, u kterých odpadne časový limit.

Vítěz se bude radovat z finanční odměny 100 000 korun, basketbalista na druhém místě získá 50 000 korun a hráč, který skončí bronzový vyhraje 25 000 korun.

Fanoušci basketbalu budou moci tento projekt sledovat živě buď na serveru tvcom.cz nebo na sociálních sítích Kooperativa NBL a Český basketbal.