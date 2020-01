Národní agentura chce víc peněz pro sport. ‚Připravíme pravidla, aby bylo jasné, kam jdou,‘ říká Hnilička

Zjednodušení vyplácení dotací by měla umožnit digitalizace a vznik rejstříku, jak vysvětluje předseda NSA Milan Hnilička.

„Abychom zjistili, kolik nás je, abychom navázali rejstřík na sportovní prostředí, a aby byl uživatelsky příjemný. Cílíme na formu žádostí, jako by to byla e-shopová stránka. To je to, co nám dnešní doba nabízí. To je pokrok a my se to snažíme dostat do sportu,“ říká Hnilička.

Díky tomu by sportovní kluby a spolky získávaly peníze dříve a ne až v závěru roku, jako se to stávalo v minulosti. Hlavním cílem národní sportovní agentury je získat pro český sport více prostředků. Současný stav, kdy je v rozpočtu na rok 2020 pro sport zhruba osm miliard korun, není podle Hniličky dostačující.

„Nerozumím tomu, proč tak obrovský fenomén, jako je sport, má polovinu rozpočtu kultury. Je to naprosto stejný fenomén pro Českou republiku, týká se každého z nás, ať už je to v oblasti zdraví, nebo propagace v zahraničí. Budeme se snažit propagovat sport dál. Abychom mohli ve sportu něco udělat, tak potřebujeme vyšší rozpočet. Připravíme taková pravidla, aby bylo jasné, kam ty peníze jdou,“ říká Hnilička.

Podle NSA by sport měl mít v roce 2025 rozpočet zhruba 20 miliard. Většina peněz by měla jít na investice. Nejdříve se agentura zaměří na projekty v obcích do 3000 obyvatel, posléze by se věnovala hlavně sportovištím. Tam vidí předseda České unie sportu Miroslava Jansta největší problémy.

„Nemáme jediný fotbalový stadion, který by odpovídal mezinárodním standardům. Máme jedinou basketbalovou nebo volejbalovou halu, která by odpovídala moderním mezinárodním standardům. Máme jednu v Opavě, ale to je málo. Nemáme odpovídající věci pro skokany na lyžích,“ říká Miroslav Jansta.

Velkou pozornost chce agentura také věnovat sportu ve školách a nebo také práci s trenéry.