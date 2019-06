Povede Hnilička Národní sportovní asociaci? ‚Neznám nikoho lepšího,‘ říká šéf unie sportu Jansta

Stal se olympijským vítězem v Naganu i trojnásobným mistrem světa, teď je bývalý hokejový brankář Milan Hnilička zatím jediným známým kandidátem na šéfa nově schválené Národní sportovní agentury. Ta, pokud ji nebude vetovat prezident, převezme od ministerstva školství veškerou sportovní agendu včetně rozdělování dotací. Praha 9:20 20. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Hnilička | Foto: Milan Kammermayer | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Nikdo by tu agenturu neprosadil, neznám nikoho lepšího, než byl Milan Hnilička. Sehrál rozhodně pozitivní roli. Teď ale přijde jeho nová úloha, pokud bude jmenován šéfem agentury, která je budovatelská. Bude to složitá úloha, ale doufám, že ji zvládne. My jsme samozřejmě připraveni mu v tom po všech stránkách pomoci,“ říká Radiožurnálu předseda České unie sportu Miroslav Jansta, podle kterého by bylo logické, kdyby vláda jako šéfa Národní sportovní agentury vybrala právě bezpartijního poslance zvoleného za ANO Milana Hniličku.

Většina oslovených šéfů sportovních svazů si myslí, že by se šéfem Národní sportovní agentury měl stát Milan Hnilička

„Když si to odpracuje, oběhá, má to načtené, má přehled, komunikuje se svazy, s jednotami, s kluby, tak je to rozhodně člověk na svém místě,“ dodává Jansta.

S tím souhlasí předseda volejbalového svazu Marek Pakosta: „Myslím si, že je to kompetentní člověk na svém místě a za dobu, co má tuto agentu na starosti, prokázal své schopnosti. A to, že aktuálně máme schválenou agenturu z úrovně poslanecké sněmovny, je převážně jeho zásluha.“

A nic proti tomu nenamítá ani šéf svazu atletického Libor Varhaník, který je zároveň místopředsedou Českého olympijského výboru: „Určitě nejsem ten, který je způsobilý hodnotit, kdo má co vést a tak dále. Pevně věřím, že pokud se někdo na tuto cestu vydá, tak má víru v to, že to dokáže. Milan Hnilička odpracoval obrovský kus práce k tomu, aby ta agentura vznikla. Já si tudíž myslím, že ho to stálo určitě velké úsilí, které bylo završeno úspěšným hlasováním v parlamentu, takže bezesporu zatím prokázal, že jde správnou cestou. První milník má za sebou a přeji mu hodně štěstí.“

Ve sportovním prostředí najdeme i velké odpůrce jak Národní sportovní agentury, tak jejího možného šéfa Milana Hniličky, ale své výhrady nechtějí veřejně ventilovat. Předseda softballové asociace Gabriel Waage není vyloženě proti, sám o sobě říká, že je opatrný, ale nelíbí se mu, že by mohl agenturu vést politik.

„Vnímám to tak, že politické strany budou chtít před volbami vždy někde něco přitlačit, a to je vždy problematická záležitost. Raději mám agentury, a myslím státní agentury, které jsou vedené nezávislým člověkem, což je vždycky nejlepší. Nic proti Milanovi Hniličkovi, to nemyslím. Já to myslím podle nastavení, že je to politická nominace,“ vysvětluje Waage.

Předseda Národní sportovní agentury, kterého má vybrat vláda na návrh premiéra, bude mít stejný plat jako ministři, pod sebou 80 zaměstnanců a jeho instituce bude rozhodovat o rozdělení několika miliard sportovních dotací. To vše, pokud novelu zákona o podpoře sportu podepíše prezident.