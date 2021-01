Výsledky průzkumu jsou mírně řečeno zarážející, zní z fotbalového svazu k Národní sportovní agentuře

Nejradši prý Češi hrají bowling a kuželky. Pasivně jako fanoušky nás zase baví více krasobruslení než fotbal. Takové jsou výsledky průzkumu, který si nechala zpracovat Národní sportovní agentura, aby získala další podklady pro přerozdělování dotací. A přestože Ligová fotbalová asociace už žádá o přezkoumání výsledků, podle šéfa agentury Milana Hniličky (poslance za ANO) poskytl výzkum řádná data. Praha 17:30 13. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťanský fotbalista Ladislav Krejčí mladší | Foto: PASCAL ROSSIGNOL | Zdroj: Reuters

„Je to vzorek ze společnosti. Tudíž mohli tam být i aktivní organizovaní sportovci, ale určitě i neorganizovaní, kteří se sportu možná ani moc nevěnují nebo ho pouze sledují. Byl to velmi objektivní vzorek, robustní,“ řekl Hnilička.

Průzkumu se zúčastnilo pět tisíc lidí, kteří hodnotili atraktivitu 105 sportů ze dvou hledisek - z pohledu diváka a také aktivního provozování konkrétního sportu. V obou kategoriích hodnotili na škále od 1 do 10, výsledné číslo je bodový průměr ze všech odpovědí. Sběr dat probíhal formou online dotazování na panelu respondentů společnosti European National Panels s.r.o. Kompletní výsledky jsou ke zhlédnutí na webu Národní sportovní agentury.

Z průzkumu, ve kterém odpovídali muži, ženy, sportovní fanoušci i tzv. nefanoušci starší 15 let, vyšel jako nejpopulárnější sport lední hokej. Před fotbal se z diváckého pohledu dostaly lyžování, atletika, krasobruslení nebo motosport.

Atraktivita sportů z diváckého hlediska, analýza NSA Lední hokej 7,47 (průměrné skóre) Lyžování 6,85 Atletika 6,55 Tenis 6,40 Biatlon 6,28 Krasobruslení 6,25 Automobilový a motocyklový sport 6,05 Fotbal 5,96 Cyklistika 5,65 Rychlobruslení a short track 5,55

„Výsledky jsou z pohledu fotbalové asociace mírně řečeno zarážející. Absolutně nekorespondují s tím, že Fotbalová asociace ČR má přes 340 tisíc aktivních členů, tedy nejvíc ze všech sportovních asociací v Česku. Navíc je potřeba zdůraznit, že se nejedná o takzvané mrtvé duše, protože členství je každoročně elektronicky obnovováno,“ řekl Radiožurnálu za fotbalovou asociaci její mluvčí Michal Jurman.

Profesionální fotbalové kluby vyzvaly v prohlášení Národní sportovní agenturu k přezkoumání výsledků průzkumu.

„Uvedenému průzkumu, který zveřejnila Národní sportovní agentura, příliš nerozumím. Určitě nejen mě zajímá, která renomovaná agentura a jakým způsobem jej zpracovala, protože označit fotbal jako osmý sport z hlediska atraktivity je poměrně diskutabilní tvrzení, pokud použiji velmi diplomatický tón,“ podotkl ve svém prohlášení předseda Ligového výboru Ligové fotbalové asociace LFA Dušan Svoboda.

„A už vůbec nechápu, že závěry nějakého výzkumu mají být použity jako podpůrné kritérium pro rozdělování dotací,“ dodal.

Nedomyšlený paskvil, říká Novotný

Fotbal se může opřít i o časté a pravidelné přenosy z domácích zápasů. Podle průzkumu k nim ale nezasedají ženy, které fotbal celkově nezařadily ani do patnácti nejoblíbenějších sportů. Zadání průzumu se diví i spoluvlastník organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný.

Atraktivita sportů z hlediska aktivního provozování, analýza NSA Bowling a kuželky 5,72 Tenis 5,23 Cyklistika 5,19 Lyžování 5,16 Stolní tenis 5,15 Plavání 4,98 Volejbal 4,83 Badminton 4,81 Šipky 4,75 Atletika 4,71 ... 17. Fotbal 4,33

„Myslím si, že je to paskvil, který někdo vůbec nedomyslel. Asi to myslel dobře, ale nedomyslel to. A je škoda, že se velké sporty musely takhle naštvat,“ míní Novotný.

I když smíšená bojová umění MMA rozhodně nesedí každému a mohou i společnost rozdělovat, až 78. místo v žebříčku popularity, tedy za modelářstvím nebo jógou, vyznívá přinejmenším zvláštně.

„My jako OKTAGON, což samozřejmě není celá MMA, máme na Instagramu skoro 300 tisíc lidí, dalších skoro 200 tisíc lidí na Facebooku. V číslech jsme suverénně nejlepší v Česku a na Slovensku, neblíží se nám ani nejlepší fotbalové kluby,“ podotkl Novotný.

I na základě nového průzkumu se ale Národní sportovní agentura chystá přerozdělovat dotace na provoz sportovních svazů a asociací. Při rozhodování mají mít zhruba třicetiprocentní váhu, zbytek obstarají tvrdá data.