Sportoviště nezkrachují. Zachránilo je zastropování cen energií, říká předseda Národní sportovní agentury

Národní sportovní agentura má do konce roku podpořit sportovní kluby částkou 385 milionů korun, podle nového ředitele úřadu Ondřeje Šebka (ODS) je však třeba hledat i jiné cesty pomoci sportu v Česku. Které sporty se stanou prioritizovanými? Co bude klíčem k formulaci kritérií pro jejich výběr? Poslechněte si rozhovor Tomáše Pancíře. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:56 2. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní sportovní agentura má do konce roku podpořit sportovní kluby částkou 385 milionů korun (ilustrační foto) | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Národní sportovní agentura ještě před vaším nástupem do funkce slíbila, že stihne do konce roku vyplatit 385 milionů korun na kompenzace rostoucích cen energií. Můžete opravdu v tuto chvíli garantovat, že se to během prosince podaří?

Uděláme pro to maximum.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tělesná výchova ve školách a sportování dětí v klubech bez ambicí na dosažení vrcholových výsledku je jednoznačně věc, kterou musí stát podporovat, říká Ondřej Šebek, nový předseda Národní sportovní agentury. Poslechněte si celý pořad

Můžu to garantovat, je to můj veřejný slib, že uděláme všechno pro to, aby tato částka, která pro mnohé sportovní organizace, kluby nebo provozovatele sportovních zařízení může být opravdu ekonomicky existenční, byla vyplacena.

Vy jste už říkal, že klíčové je to, že pro většinu sportovních klubů nebo provozovatelů sportovišť budou příští rok zastropované ceny energií. Za této podmínky a za podmínky, že stihnete vyplatit zmíněných 385 milionů korun, jste přesvědčen, že sportovní oddíly nebudou krachovat? Že se nebudou zavírat sportoviště?

Je to stejně jako v celé společnosti. I zastropována cena pro mnoho sportovních subjektů bude dvojnásobně nebo trojnásobně vyšší, než ji čerpali do teďka.

Určitě to nebude lehká doba, ale předejde se excesům, kdy by nárůst ceny byl desetinásobný.

Tak jako celá společnost, domácnosti a firmy, i sport se tomu musí přizpůsobit. Není to situace, z které má někdo radost, ale myslím si, že zastropovanou cenou zavírání sportovišť předejdeme.

V diskusích o financování sportu se opakovaně debatuje o tom, že je potřeba najít priority, že není možné podporovat úplně všechny sporty, které se u nás provozují. Vy jste o tom koneckonců mluvil po svém nástupu do funkce. Máte v hlavě nebo někde na papíře návrh, které sporty by tu podporu měly mít větší?

Potvrdím to, co říkáte. My si musíme uvědomit, že v tuto chvíli Národní sportovní agentura eviduje asi 127 sportovních svazů. Nejsme světová velmoc, abychom mohli mít ambici být úspěšní v tolika sportech.

Myslím si, že je namístě vybrat skupinu sportů letních, zimních, olympijských i neolympijských, které tento stát prostřednictvím Národní sportovní agentury nebo dalších subjektů bude podporovat tak, aby jejich sportovci mohli být mezinárodně úspěšní. To je premisa.

„Úkolem Národní sportovní agentury je tlačit na stát, aby byla podpora sportu větší, nicméně hledat i další cesty financování sportu, jako je spolufinancování ze strany municipality nebo hledání takových pobídek, aby i pro komerční sféru byla podpora sportu zajímavější, než je nyní.“

Kolik sportů z těch 127 by to mělo být?

Neberte mě za slovo. Myslím, že by mělo být do dvaceti sportů, kterým poskytne stát tak nadstandardní podmínky, že budou mít mezinárodní konkurenceschopnost.

Dopředu bychom si měli nastavit podmínky, které budou logicky vycházet z historie, tradice, infrastruktury, z klimatických podmínek, z možnosti uspět na mezinárodní scéně.

Nastavme transparentní parametry, které budou vázány na členskou základnu i na dosažení konkrétních úspěchů, a dejme těmto sportům jistotu v dlouhodobém horizontu.

Zároveň bych byl rád, ačkoliv jsem ve funkci první den a neznám všechny detaily, aby prostředky do sportu rostly a mělo by být cílem, aby podpora prioritizovaných sportů nebyla na úkor podpory těch stávajících.

Pokud se ale podaří získat více prostředků do sportu tak, aby tyto prostředky byly použity právě na podporu těchto prioritizovaných sportů.

Sportovní spolky stále čekají na pomoc v energetické krizi, amatérské soutěže jsou v ohrožení Číst článek

Vy jste říkal těch kritérií celou řadu. Předpokládám, že jste o tom dlouze uvažoval, že o tom debatujete. Víte už teď některé sporty, které z vašeho pohledu tato kritéria splňují? Předpokládám, že to bude hokej, fotbal. Asi bych s vaší minulostí čekal, že tam bude veslování. Ale které další?

Fotbal a hokej určitě ano. Veslování mi nepodsouvejte, prosím. Kritéria musíme nastavit, musí být transparentní.

Určitě to musí být mix letních a zimních sportů. Musí tam být pravděpodobně převaha olympijských sportů, ale měly by tam být i sporty neolympijské, které mají u nás tradici.

Byl bych rád, kdybychom byli schopni s lidmi ze sportovního prostředí diskutovat o těchto tématech, abychom se nepřekvapovali nějakými rozhodnutími, která nejdou vzít zpět.

Věřím tomu, že je ve sportu plno lidí, kteří mají mnoho zkušeností a zájem o to, aby prosperoval sport, který naší společnosti může přinášet plno benefitů. Věřím, že v této otázce vznikne konsensus, protože to je zájem celého sportu.

Budou mít při volbě podporovaných sportů přednost individuální nebo kolektivní sporty? Jaké podpory se dostane například lyžování? Poslechněte si nahoře v článku Dvacet minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem a Ondřejem Šebkem, novým předsedou Národní sportovní agentury.