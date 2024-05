Rekordní finiš. Závod automobilové série NASCAR po 268 kolech rozhodla jedna tisícina vteřiny

„Bylo to šílené,“ reagoval bezprostředně po závodě vítěz Kyle Larson. Na okruhu v Kansasu si připsal druhé letošní vítězství a upevnil si první pozici v celkovém žebříčku.

Norris vyhrál Velkou cenu Miami před suverénním Verstappenem. Vítězství vybojoval poprvé v kariéře Číst článek

Druhý Chris Buescher, pro kterého by šlo o první vítězství v kariéře, těžko potlačoval zklamání. „Je strašné být takhle blízko. Byl to pro nás dobrý závěr, měli jsme velmi dobrý den. Potřebovali jsme vyhrát, myslel jsem, že tohle by mohlo vyjít,“ litoval těsného závěru.

Rekordní je nedělní výsledek i ve srovnání s jinými kategoriemi motorsportu.

IT WAS THAT CLOSE PEOPLE! pic.twitter.com/PU0wqKOFyW — NASCAR (@NASCAR) May 6, 2024

Seriál amerických formulí IndyCar si svůj rekord připsal na závodě v Chicagu v roce 2002, Sam Hornish mladší porazil Ala Unsera mladšího o 0,2 vteřiny. Ve formuli 1 si titul drží finiš Velké ceny Itálie 1971 na okruhu v Monze. Peter Gethin tehdy porazil Ronnieho Petersona o jednu desetinu vteřiny.

Seriál MotoGP si své prvenství prožil při Velké ceně Austrálie z roku 1999, kdy Japonce Tadajukiho Okadu a Itala Maxe Biaggiho v cíli dělilo 0,124 vteřiny. Podle oficiálních výsledků si rekord nárokuje Velká cena Nizozemska 1975, která má dva vítěze. Barry Sheene a Giacomo Agostini přejeli cílovou čáru ve stejný čas, měření ale bylo tehdy přesné jen na desetiny.

Zápis v Guinnessově knize rekordů však stále drží závod Indy Lights v Chicagu. Tehdy Logan Gomez zvítězil o 0,0005 vteřiny.