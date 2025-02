Bála jsme se, že to bude horší, přiznala trenérka Hejková po posledním domácím zápase v Eurolize

Basketbalistky USK Praha porazily v předkole play-off Euroligy i podruhé francouzské Landes, tentokrát 69:43. V součtu s výhrou o čtyři body ze hřiště soupeře tak Pražanky postoupily na závěrečné Final Six. Silnější pocity než obvykle prožívala trenérka Natália Hejková, protože v Eurolize už USK na Královce nikdy nepovede. Praha 8:09 27. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Natália Hejková | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Utkání bylo výjimečné pro trenérku Natálii Hejkovou, protože bylo její poslední mezinárodní na domácím hřišti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkala po vítězném zápase v basketbalové Eurolize trenérka USK Praha Natália Hejková

„Myslím, že jsem to zvládla úplně fajn. Bála jsem se, že to bude horší, ale nebylo. Hrálo se strašně tvrdě, rozhodčí to pouštěli a v okamžiku, kdy začali více pískat, tak se ukázalo, že jsme basketbalovější. Brala jsem to jako zápas, který je důležitý pro postup do Final Six a to bylo správně,“ hodnotila Hejková utkání.

Tak to braly i hráčky USK. Přitom i pro ně byla úterní informace, že Hejková po sezoně na lavičce skončí, překvapivá.

„Dozvěděla jsem se to z instagramu, vůbec jsem to netušila. Když se takhle rozhodla, tak je to asi správné. Každý člověk cítí, kdy přijde ta poslední sezona a chce skončit,“ zhodnotila kapitánka Teja Oblaková.

A její slova trenérka potvrdila. „Přišel čas. Dohodli jsme se s vedením, že to tak bude nejlepší. Myslím, že tým potřebuje refresh. A když je refresh, tak musí začít u trenérky,“ dodala jedna z nejúspěšnějších basketbalových trenérek.

Basketbalová dáma Hejková vypráví o Eurolize, Rusku, i o křivdách. ‚Nepřipouštět si, že je to těžké,‘ říká Číst článek

Refresh, tedy jakési občerstvení týmu, bude na pořadu dne až po sezoně. Ještě předtím by se Natália Hejková chtěla rozloučit trenérským úspěchem. A pokud by ovládla Final Six, měla by i euroligových titulů six, tedy šest.

„Ono by to bylo tak, že dva s každým týmem,“ připomněla novinářům Hejková, že už Euroligu dvakrát vyhrála se Spartakem Moskva i Ružomberokem a zatím jen jednou s USK.

Pokud Pražanky chtějí navázat na titul z roku 2015, musí nyní nejprve postoupit do semifinále. Klíčový zápas je čeká 9. dubna v Zaragoze, kde bude jejich soupeřem italské Schio.