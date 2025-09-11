Taschlerovi ztráceli jiskru. Moje mise je ji znova zažehnout, říká nový trenér českých krasobruslařů
Změna trenéra, změna bydliště a tradičně také změna hudby s tanečními prvky. Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi toho před olympijskou sezonou upravili dost.
Málokdo zkusí před olympijskou sezonou překopat základy své přípravy. Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi do toho ale šli. A tak mají čeští tanečníci na ledě najednou spoustu novinek, na které si zvykají.
„Odrazilo se to ve všech směrech. Po mentální stránce i v přípravě na ledě i mimo něj. Je to všechno jiné a je to super. Ničeho nelitujeme, i když jsme změnu udělali v olympijské sezoně. Ale myslím, že to bylo správné načasování,“ chválí si provedené změny krasobruslař Filip Taschler.
„Souhlasím. Udělali jsme spoustu změn. Ale život je o tom, abychom zkoušeli nové věci, různě riskovali a díky tomu se poznávali. Takže jsem určitě spokojená,“ doplnila Natálie Taschlerová svého staršího bratra Filipa, zatímco oba vydýchávali tréninkový dril.
Mají se co učit, v létě totiž ukončili více než pětiletou spolupráci s Matteou Zannim. A tak byla náročná nejen letní příprava na ledě i mimo něj, jak zmínil Filip, ale třeba také cestování a teplotní rozdíly. Krasobruslaři totiž v nedávné době vystřídali Spojené státy, Česko a Itálii, a třeba právě v Římě přecházeli několikrát denně mezi vymraženým zimním stadionem a horkem.
„Neustále smrkáme. Poslední sezonu jsme ale byli docela stabilní. Ve Finsku můžeme chodit do sauny. Regenerace tu dělá hodně, nedochází pak k nějakému nachlazení, přestože neustále přecházíme z tepla do zimy,“ naznačuje Taschler, co sourozence také čeká v nové tréninkové skupině v Helsinkách. Vede ji Maurizio Margaglio, mistr světa a také bronzový olympijský medailista ze Salta Lake City.
Sourozenci Taschlerovi předvedli životní výkon, na krasobruslařském mistrovství světa skončili osmí
Číst článek
„Od Naty a Filipa chci nadšení, aby milovali to, co dělají. Z nějakého důvodu trochu ztráceli jiskru. Někdy ji stačí zase zažehnout, a sportovec začne vítězit. A to je moje mise. A taky chci, aby si tolik nepřipouštěli, že je někdo hodnotí. To je dřív také sráželo,“ řekl na adresu svých novým svěřenců trenér Margaglio.
„Určitě. Celá skupina, co teď máme nám dodává energii. Máme kolem sebe lidi, co nás drží a jsme spokojení,“ shodují se Natálie a Filip Taschlerovi, čeští tanečníci na ledě, kteří můžou spokojenost podpořit nejen dobrými výkony na olympijských hrách, ale také na mistrovství světa, které se v březnu vrátí po 33 letech do Prahy.