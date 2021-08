Nausch Sluková si dá od beachvolejbalu pauzu, chce založit rodinu. Láká ji návrat na olympiádě v Paříži

„Nemáme u nás lepší beachvolejbalistku. Jsem strašně vděčná, že jsem těch pět let mohla vedle Markéty hrát,“ poděkovala dojatá Barbora Hermannová před novináři své spoluhráčce, se kterou získala dvě medaile na mistrovství Evropy a dalších úspěchů spolu dosáhly na turnajích Světového okruhu.

Markéta Nausch Sluková byla vděčná za respirátor, který částečně zakryl její emoce.

„Pro mě se v tuhle chvíli uzavírá jedna kapitola, která byla náročná, ale krásná. Chtěla bych hrozně moc poděkovat všem, kteří s námi během let na té cestě byli,“ odpověděla Nausch Sluková v slzách na otázku, jak by zhodnotila roky po boku své spoluhráčky Barbory Hermannové.

„Je to zvláštní, posledních patnáct let byl u mě volejbal přítomný a byla to věc, kolem které se točil můj život. Tahle pauza se mi nedělá jednoduše, ale vnitřně cítím, že to potřebuju. Ale nese to spoustu emocí,“ dodala Nausch Sluková.

Roční pauzu si naplánovala už dopředu bez ohledu na případné těhotenství. Chce si odpočinout a věnovat se osobnímu životu.

Definitivně ale končit nechce, ráda by se totiž s kariérou rozloučila lépe než letos, kdy kvůli pozitivnímu testu na koronavirus nemohla spolu s Hermannovou startovat na olympijských hrách v Tokiu.

„Rozčiluje mě, že jsem to nemohla ukončit, jak bych si přála. O to víc mě láká se vrátit a ještě si zahrát na té nejvyšší úrovni. Čas do Paříže je výrazně kratší, rok je dlouhá doba. Nechci na sebe tlačit, ale láká mě to víc než kdy jindy, protože jsem nakrklá, že jsem to nemohla ukončit, jak jsem chtěla,“ řekla Nausch Sluková.

Jestli se skutečně vrátí a jestli by za tři roky v Paříži hrála po boku Barbory Hermannové ale není ještě vůbec jisté. Právě Hermannová si teď hledá novou parťačku, výběr zúžila na tři hráčky, jasno chce mít do měsíce. Jednou z možností je i Marie Sára Štochlová, se kterou hrála na nedávném mistrovství Evropy ve Vídni.