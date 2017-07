Navara vs. Kasparov. Nebude hrát jako kdysi, ale bude silný soupeř, odhaduje česká jednička

Nejlepší český šachista David Navara změří v srpnu síly s legendou Garrim Kasparovem, který se po letech vrací z šachového důchodu. Když se v roce 1985 Navara narodil, Kasparov získal první titul mistra světa. Má vůbec šachový virtuos šanci proti mladším soupeřům? Skončí zhruba v polovině, odhaduje česká jednička. Ještě před turnajem si Navara na Mezinárodní den šachu zahrál se sportovním redaktorem Radiožurnálu Martinem Charvátem. Rozhovor Praha 16:16 20. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejlepší český šachista David Navara v roce 2016 | Foto: Radek Kalhous/MAFRA | Zdroj: Profimedia

V polovině srpna vás čeká šachový turnaj v americkém St. Louis, na kterém se utkáte mimo jiné s legendou Garrim Kasparovem. Už se připravujete?

Ne, ještě se nepřipravuji. Zítra odlétám na turnaj do Švýcarska, který budu hrát ještě předtím. Pobudu tam včetně cesty asi dva týdny, takže se tím budu zabývat, až bude čas.

Kdo je Garri Kasparov? Král šachu se narodil v roce 1963 v ázerbájdžánském Baku. Ke královské hře se dostal v pěti letech a o dva roky později už řešil složitější partie. Jako nejmladší v historii sesadil v roce 1985 z trůnu Anatolije Karpova a stal se ve 22 letech mistrem světa v šachu. Kariéru ukončil v roce 2005, nesmlouvavě kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina, založil vlastní stranu, a chtěl dokonce kandidovat v prezidentských volbách. Od roku 2013 žije v New Yorku, v Rusku mu hrozí trestní stíhání za konflikt s policisty při demonstraci.

Kasparovovi je 54 let a bude nejstarším hráčem na turnaji. Myslíte, že má proti světové špičce ještě šanci?

Šanci rozhodně má. Předpokládám, že skončí zhruba v polovině. Uvidíme.

Kasparov se vrací po 12 letech. Figuruje vůbec ve světovém žebříčku Mezinárodní šachová federace (FIDE)?

Je veden jako neaktivní hráč. Jakmile zase začne hrát, tak se objeví v žebříčku tam, kde přestal.

Existuje nějaký ideální, nebo naopak limitní věk pro nejlepší hráče?

Řekl bych, že je to někdy mezi 20 a 45 lety. Je to ale individuální, každý člověk je jiný.

Kasparov sám na sociální síti Twitter vtipkoval, že je zvědav, zda si ještě pamatuje, jak táhnout s figurkami.

Říká to asi spíš, aby zaujal. Samozřejmě si to pamatuje, šachy určitě hodně sleduje. Nepochybuji o tom, že i teď umí hrát velmi silně, i když přece jen to asi nebude to, co jsme od něj znali dříve.

Šachy se za ta léta vyvíjejí. Existují v posledních letech nové trendy nebo třeba způsoby zahájení šachových partií?

Teorie zahájení se skutečně vyvíjí, jinak se ale šachy až tolik nezměnily. Věřím, že má tu sílu, jenom se potřebuje rozehrát. Nebude hrát tak dobře jako ve svých nejlepších letech, ale může podat dobrý výkon a určitě zahraje kvalitní partie.

Do turnaje jste se dostal stejně jako Kasparov na divokou kartu. Proč nebo podle čeho myslíte, že pořadatelé vybrali právě vás?

Jsem zhruba v první polovině třetí desítky na světě a dlouhodobě, poslední rok nebo dva, mám stabilní výsledky. Byl jsem určitě jeden z mnoha, kteří přicházeli v úvahu, proč ale vybrali právě mě, nevím. Můžu mluvit o štěstí, že jsem byl vybrán na tento turnaj. Když ale vidím, kolik superturnajů hrají někteří jiní hráči, kteří jsou na žebříčku třeba i za mnou, a kolik jich hraji já, tak myslím, že jednou za čas si takové pozvání zasloužím.

Bylo to pro vás překvapení, že jste dostal pozvánku do takovéhoto turnaje?

Bylo to pro mě velké překvapení, nečekal jsem to. Zjistil jsem to během zápasu, který jsem hrál na Kampě s velmistrem Vasilem Ivančukem, současným mistrem svět v rapid šachu. Prohrál jsem ho 4,5:7,5. Mohl jsem uhrát více bodů, ale některé partie jsem zbytečně pokazil.

Turnaj v americkém St. Louis je celkem prestižní. Zúčastní se ho deset špičkových hráčů, včetně Američana Hikaru Nakamury nebo teprve 27letého ruského velmistra Sergeje Karjakina. Těšíte se, že si s nimi zahrajete?

Těším se. V dnešním šachu není 27 let zas tak nízký věk, protože mnoho hráčů světové špičky je i mladších než Sergej Karjakin. Pamatuji ještě dobu, kdy byl zázračné dítě. Je samozřejmě velmi silný hráč, dnešní šach se ale dost omladil. Ve světové špičce jsou hráči, kterým je třeba 18 nebo 19 let. V tomhle se doba trochu změnila.

Na Kasparova jste zřejmě ještě nikdy nenarazil, s Karjakinem už jste ale určitě hrál.

S velmistrem Kasparovem jsem se dosud neutkal. Na vrcholu své kariéry hrál jenom špičkové soutěže, kam nebylo snadné se dostat. Když jsem se i já dostal do světové špičky, tak už soutěžně nehrál. Se Sergejem Karjakinem jsem hrál mnohokrát a většinu partií jsem prohrál, řadu zremizoval a vyhrál jsem jenom asi dvě. Jednu bleskovou partii a jednu hranou klasickým tempem.

Martin Charvát: Jak jsem hrál s Navarou Večer jsem se kouknul na YouTube na pár zahájení, ale bohužel tam byly asi jen do třetího tahu. David Navara hrál naštěstí přesně podle toho jednoho, co jsem si našel, ale po třetím tahu začala zběsilá improvizace. Chtěl jsem to vzadu zabetonovat, aby přenos netrval jen minutu nebo dvě. Nakonec za svůj největší úspěch považuji, že David Navara dvakrát vypadal, že na pár sekund přemýšlí, a že po konci partie prohlásil, že dlouho nebylo jasné, kdo lépe si stojí.

Jak vidíte své šance na turnaji v americkém St. Louis?

Budou to v podstatě dva turnaje. Počítají se jednak každý zvlášť a jednak i dohromady. Je to velmi silná a velmi náročná soutěž, nekladu si z hlediska pořadí žádné zvláštní cíle, chci hrát dobré šachy. Myslím, že kdybych byl celkově osmý, tak budu spokojený.

V celém poli deseti hráčů není na turnaji ani jedna žena. Šachy jsou prý do určité míry doménou mužů. Kolik je třeba žen v první dvacítce?

V první dvacítce není žádná, v první stovce jedna. Nedá se zobecňovat, jestli hrají lépe šachy muži, nebo ženy. Je ale pravda, že světové špičce dominují muži.

Čím to?

Slyšel jsem, že průměrné IQ mužů a žen je stejné, ale mužů je více na obou koncích stupnice. Nevím, nakolik je to pravda, ale šachy jsou hra, kterou vymysleli a dlouho vedli muži. Je to primárně mužský svět, ale samozřejmě každý člověk je jiný.

Mnohým ženám nemusí třeba vyhovovat to prostředí, které je hodně soutěživé. Empatie a komunikace nehrají až tak významnou roli, může to mít nějaký vliv. Je tady také tradice, že rodiče nejsou zvyklí připravovat dívky na to, že z nich budou profesionální šachistky. Je to i povolání, při kterém člověk hodně cestuje, a stráví tak málo času doma. Ne všem se chce do takovéto profese.

Na turnaji v St. Louis se hraje o 150 tisíc dolarů, tedy zhruba 3,5 milionu korun. Uvažoval jste, co byste udělal s výhrou?

Je to stejné, jako bych vážně uvažoval, co bych dělal, kdybych vyhrál ve sportce. Tento turnaj je ale sponzorovaný, takže nějaký příjem budu mít jistý. Není ale v podstatě reálné, že bych tu soutěž vyhrál. I když skončím od sedmého do desátého místa, tak to stále jsou dost slušné peníze, protože je to elitní akce, jakých se běžně neúčastním. Normálně hraji na turnajích, kde jsou ty honoráře podstatně nižší.

Když už jsme u té finanční odměny, hraním šachů se dá skutečně uživit, vy sám jste toho prý příkladem. Kolik může být českých hráčů, kteří se šachy živí?

Není jich až tak málo. Je ale těžké rozlišit, kdo se živí jen hraním šachů a kdo i trénováním a tak dále. Lidí, kterých se nějak živí šachy, je celkem dost, ale těch, kteří se živí jen hraním, není až tak mnoho. Bude to třeba do deseti lidí. Když je někdo v absolutní špičce, tak se tím uživí velmi slušně. Když je o něco níž jako já, tak se tím stále uživí dost slušně.

Kdo je David Navara? Dvaatřicetiletý rodák z Prahy je v posledních letech nejlepším českým šachistou. Nositel titulu šachový velmistr je synem matematika a královskou hru se začal učit v šesti letech z učebnice. Vystudoval logiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Šachovým velmistrem se stal poprvé v šestnácti letech. Občas se mu přezdívá Expres Navara a letos se poosmé v kariéře stal českým mistrem v šachu. Ve světovém žebříčku Mezinárodní šachové federace mu nyní patří 21. místo. Mluví šesti jazyky, plynně anglicky a rusky.

Mohl byste turnaj v St. Louise stručně představit. Bude se hrát rapid šach a bleskový šach, jaký je mezi tím rozdíl?

Rapid šach jsou zjednodušeně řečeno partie, které obvykle trvají do hodiny. Bleskový šach jsou partie, které trvají zhruba do deseti minut. Mohou trvat i přes deset minut, ale ne příliš.

Máte osobně radši rapid šach, nebo bleskový šach?

Mám rád bleskový šach, když jsem ve formě, ale to není zdaleka pokaždé. Záleží tedy na tom, jak se cítím, protože v bleskovém šachu se nejvíce projeví aktuální kondice. Záleží tam dost na rychlosti uvažování. Zatímco v takzvaném klasickém šachu, kde máme na partii několik hodin, když člověk není ve formě, tak se to tolik neprojeví. Přemýšlí sice o něco pomaleji, ale času má stále celkem dost.

Vždycky mě hrozně zajímalo, jestli mají šachy blízko třeba k pokeru nebo jinými hrám?

V něčem určitě podobné jsou, mnoho šachistů skutečně hraje poker závodně. V posledních letech od něj trochu ustupují. Šachy mají leccos společného s jinými hrami, ale každá hra se i něčím od ostatních liší. Aby člověk dosáhl mistrovství v nějaké hře, musí jí věnovat dost času, a že vyniká v nějaké jiné hře, mu to třeba může usnadnit. Ale lidí, kteří by dokázali na špičkové úrovni hrát více her, je celkem málo.

Vy osobně jste někdy zkoušel nějakou jinou hru?

S matkou si doma zahraji českou verzi scrabble. Je to ale na takové úrovni, ryze amatérské, že to nestojí za zmínku. Poker jsem nezkoušel. Považuji to za hru, která není úplně hazardní, ale hraje v ní větší roli náhoda. Šachy jsou přece jen v tomhle ohledu méně hazardní. Asi bych ani nebyl dobrý hráč pokeru, mám talent na šachy.

Předpokládám, že šachy hrajete téměř každý den. Kolik času s nimi trávíte?

Různí se to. Někdy to může být půl hodiny denně, někdy deset hodin na turnaji. Těžko se z toho dělá průměr, může to být třeba pět hodin. Podstatnější je, že se šachům věnuji rád a že mě to baví. Člověk se v takovém případě i rychleji učí.

Je to tedy zároveň práce i zábava.

Ano. Je ale pravda, že když je to i práce, tak je to potom v trochu menší míře zábava. Přesto mě šachy i po těch mnoha letech stále velmi baví. Je to velmi složitá hra a stále je tam co objevovat.

Máte nějakého trenéra?

Ano, je jím velmistr Vlastimil Jansa, legenda českého a v podstatě i československého šachu. Je to hráč, který několikrát vyhrál mistrovství republiky, reprezentoval Československo a asi i Českou republiku na šachových olympiádách. Příležitostně spolupracuji i s dalšími lidmi, ale není to nějak zvlášť pravidelně.

Šachový turnaj v Saint Louis Turnaj s Davidem Navarou a Garrim Kasparovem se uskuteční od 14. do 19. srpna v americkém St. Louis. Celkem se ho zúčastní deset hráčů, mezi nimi budou i bývalý mistr světa Višvánáthán Ánand z Indie, druhý nejlepší hráč světa Hikaru Nakamura z USA nebo ruský velmistr Sergej Karjakin. Hrát se bude rapid neboli zrychlený šach, kdy jedna partie obvykle trvá méně než hodinu. Hráči se utkají také v blitz neboli bleskovém šachu, kdy partie trvá zhruba do deseti minut.

Jak často trénujete?

Až tak často ne, ale jsou to zajímavé tréninky. On velmi rozumí oblasti zahájení a strategie, což jsou oblasti, ve kterých já mám určité nedostatky.

Hrajete šachové partie i na internetu?

Jen sporadicky a většinou s lidmi, které znám a jsou v jiné zemi, takže si s nimi mohu nejsnáze zahrát právě takhle. Konkrétně s jedním indickým kamarádem hraji na internetu.

A co korespondenční šach? Pomocí korespondenčních lístků hrával kdysi můj děda.

Kdysi jsem hrál korespondenčně, ale v době počítačů je to jiná disciplína než dříve. Nehraji proto korespondenčně už dlouho.

Máte nějaký šachový vzor nebo inspirujete se více od nějakého konkrétního hráče?

Nemám nějaké vzory, které bych se snažil napodobovat. Rád se snažím od druhých přijmout to dobré, což se snadno řekne, ale hůř udělá.

Kdo je teď vůbec v Česku vaším největším konkurentem? Je to pořád Viktor Láznička?

Viktor Láznička je dlouhodobě česká dvojka, zhruba tři měsíce byl i českou jedničkou. Může se mnou hrát v podstatě vyrovnaně. Hraji s ním rád a máme dobré vztahy. Neutkáváme se moc ve stejných soutěžích, protože často vynechává přebory republiky a v extralize hrajeme za stejné družstvo.

A vidíte třeba mezi mladšími hráči, řekněme pod 20 let, nějakého velmi kvalitního hráče? Nastupujícího šachového velmistra?

Máme samozřejmě kvalitní hráče a je jich více. Jednoho bych chtěl ale jmenovat, asi nejnadějnějším českým hráčem je Thai Dai Van Nguyen. Pak jsou ještě další talenti, třeba Jan Vykouk, Jakub Půlpán nebo Jiří Rýdl a mnoho dalších. Není to tak jednoznačné, určitě máme i další nadějné hráče.

Nejlepší český hráč David Navara v roce 2015 na mistrovství světa České republiky | Foto: Radek Kalhous/MAFRA | Zdroj: Profimedia