Stříbrný Navrátil: Bylo to napínavé do posledního skoku, nemohl jsem si dovolit žádnou chybu

Český skokan do vody Michal Navrátil získal stříbro na mistrovství světa v plavání. Vyneslo mu ji povedené trojné salto napřed s dvěma a půl vruty. Nejen o tom posledním závěrečném skoku mluvil s Michalem Navrátilem, který má přezdívku Captain Energetic, reportér Radiožurnálu Martin Charvát. Budapešť 16:26 30. července 2017

Po čtrnácti letech má Česká republika medaili na mistrovství světa v plavání. Jak vám to zní?

Jsem hrozně rád, že se mi to povedlo. Vůbec jsem v to nedoufal. Hlavně jsem chtěl mířit na stupně vítězů, ale bylo to hodně napínavé, dramatizující do posledního kola, posledního skoku, protože každý se počítá. Nemohl jsem si dovolit udělat žádnou chybu, kdybych ji udělal, tak bych na stupních vítězů nebyl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s Michalem Navrátilem

V posledním kole bylo hodně chyb od vašich soupeřů. Vypadalo to, že vás znervóznilo, jak moderátor špatně přečetl vaše křestní jméno?

Čekal jsem, že bude pokračovat Michal Navrátil, ale nějak se zaseknul, ale to je prostě závod a nemůžu se soustředit na takové věci. Snažil jsem se vizualizovat svůj skok a soustředit se na něj a na dopad.

Jak jste se skoky spokojený?

Hodně. Škoda, že jsem neviděl žádnou devítku, ale za osm a půl od začátku do konce každého skoku jsem rád, že se mi to povedlo.

Hodně prestižní ve vaší disciplíně je světová série, kde jste několikrát vyhrál. Teď máte stříbro z mistrovství světa, jak je to pro vás významné?

Díky tomu, že je světová série, tak můžu trénovat a zdokonalovat své skoky. Ale pro mě je důležité hájit českou vlajku na mistrovství světa a Světovém poháru, protože to je pro mě důležité a chci přivážet medaile.