‚Nechtěné‘ Utkání hvězd. LeBron a spol. nemají na exhibici náladu, Silver rozhodnutí NBA brání

Utkání hvězd NBA je obvykle přehlídkou basketbalové zábavy a pro mnoho nezaujatých fanoušků i vrcholem sezony. Letos je ale situace jiná. Diváci do hlediště nemohou a největší hvězdy se už nechaly slyšet, že během pandemie nemají na žádnou exhibici náladu. Jenže ve hře je hodně peněz, čímž se netají ani šéf soutěže Adam Silver. Atlanta 10:30 5. března 2021

„Všichni víme, proč musíme hrát. V sázce je hodně peněz a tohle je příležitost, jak vydělat další. Zisk dostal přednost před zdravím,“ citoval server Sports Ilustrated hvězdného Kawhiho Leonarda, ke kterému se přidal i spoluhráč z Clippers Paul George. „Nelíbí se mi to a nemyslím si, že je moudré pořádat Utkání hvězd uprostřed pandemie. Ostatní ligy se také bez podobných zápasů obešly.“

K předběžné dohodě představitelů ligy s hráčskou unií NBPA došlo teprve před měsícem. V podstatě okamžitě se ozvaly největší osobnosti celé soutěže, kterých se exhibice týká nejvíc. Není divu - zatímco zbytek ligy si bude užívat vzácných pár dní volna, hvězdy budou na akci, která nemá na sportovní průběh zkráceného ročníku žádný vliv.

„Na Utkání hvězd nemám síly ani náladu. Vůbec ani nechápu, proč se to letos hraje,“ citoval server NBC LeBrona Jamese. „Před začátkem sezony nám bylo řečeno, že žádné Utkání hvězd nebude a místo toho bude krátká přestávka. Pak to tady na nás takhle vybalí, to je prostě facka,“ divil se tahoun Los Angeles Lakers.

Minulý ročník NBA se po přerušení kvůli koronaviru dohrál v říjnu, nová sezona pak začala až před Vánoci. Hraje se za přísných hygienických opatření, náhradníci i členové realizačních týmů musí mít například i během zápasů roušky. Na utkání může stále jen pár stovek fanoušků, a to ještě jen ve městech, kde to aktuální pandemická situace dovolí.

Mezi ně patří i Atlanta, přesto bude aréna během exhibice skoro prázdná. Místo celého víkendu se navíc akce smrskne na jediný večer.

„Pokud mě v hlasování fanoušci vyberou, přijedu. V Atlantě ale budu jen fyzicky, hlavou budu jinde,“ uvedl LeBron James. V podobném duchu se vyjádřil třeba i nejužitečnější hráč soutěže z posledních dvou let Janis Adetokunbo.

Zájem fanoušků i finance

Paradoxní je, že v čele hráčské asociace, která došla k dohodě s vedením ligy, stojí Jamesův velký kamarád a rozehrávač Phoenixu Chris Paul. Ten patří naopak k příznivcům Utkání hvězd i za současné pandemické situace. Stejně jako komisionář NBA Adam Silver.

„Přijali jsme asi sto milionů hlasů během volby základních sestav pro Utkání hvězd. A to letos měli fanoušci na hlasování méně času. Jejich zájem je největším argumentem, proč exhibici pořádat,“ řekl Silver v rozhovoru pro agenturu AP s tím, že podstatné je i finanční hledisko.

„Kromě pandemie jsme zároveň uprostřed ekonomické krize. A to se týká i NBA. Desetitisíce lidí jsou finančně závislé na naší soutěži. Takže ti, co kritizují, že to děláme jen pro peníze, mohou to samé říct o celé sezoně,“ uvedl šéf NBA.

Podle AP v minulosti vysílala NBA Utkání hvězd do více než 200 zemí po celém světě. Letos se předpokládá mimo jiné extrémní dosah na sociálních sítích vyjádřený až miliardou zhlédnutí videí a sestřihů z celé akce.

To už je zajímavý prostor pro reklamu a sponzory. Zkrátka ale nepřijdou ani hráči - stále totiž platí rovnice, že když se daří lize, daří se i samotným basketbalistům.

„Myslím, že NBA ví, co dělá. Nedělali by zápas, kdyby to bylo jakkoliv rizikové, takže jsem pro,“ citoval The New York Times Zacha Lavinea, spoluhráče Tomáše Satoranského z Chicaga.

Minimálně bývalému vítězi smečařské soutěže tedy chuť pobavit diváky u televizních obrazovek nechybí. Jak na tom budou ostatní, se ukáže v noci z neděle na pondělí.