NBA bude bez jedné z hvězd. Irving odmítá očkování, nezahraje si ani na hřištích soupeřů

Odehraje se následující sezona NBA bez jedné z největších hvězd soutěže? Sága kolem bývalé jedničky draftu a sedminásobného účastníka Utkání hvězd Kyrieho Irvinga pokračuje i pár dní před startem nového ročníku. Rozehrávač Brooklynu Nets odmítá očkování a navzdory původním předpokladům to vypadá, že svému týmu v sezoně nepomůže. NBA jde totiž do do 75. ročníku soutěže s přísnými koronavirovými opatřeními. New York 16:33 13. října 2021

Podle oficiálního vyjádření NBA bylo na začátku října proočkováno 95 % hráčů. V lize tak odmítá vakcínu zhruba tři až čtyři desítky basketbalistů.

Hrát ne, trénovat ano. Irving nemůže bez očkování nastoupit v domácí hale, alespoň se připojí k týmu Číst článek

Včetně Kyrieho Irvinga. Olympijský vítěz z Ria a šampion NBA z roku 2016 tak bude týmu chybět do doby, než se koronavirová opatření v zemi nezmění. Podle pravidel města New York musí být všichni sportovci i návštěvníci v uzavřených prostorách plně naočkovaní proti koronaviru. A to platí i pro basketbalové arény.

„Momentálně toto rozhodnutí omezuje jeho schopnost být plnohodnotným členem týmu a my neumožníme žádnému členovi našeho týmu účast jen na částečný úvazek,“ prohlásil pro web soutěže generální manažer Brooklynu Sean Marks.

Ještě před týdnem to přitom vypadalo, že Irving se k týmu připojí a mohl by hrát alespoň ve venkovních zápasech mimo New York. Tahle možnost ale nyní padla, se spoluhráči nebude ani trénovat.

Devětadvacetiletý rozehrávač nebude mít během absence nárok na plat, a tak mu v extrémním případě hrozí, že přijde o celou roční gáži ve výši 35,3 milionů dolarů (asi 770 milionů korun). Významně by navíc utrpěly sportovní ambice klubu, který je pasován do role největšího favorita na zisk titulu. Sezona začne 20. října.

Testování, izolace

Irving není jediný basketbalista v nejslavnější lize světa, který odmítá očkování, rozhodně je ale tím nejznámějším. Vedle něj nechce vakcínu třeba ani hvězda Washingtonu Bradley Beal a donedávna ji odmítal i Andrew Wiggins z Golden State, který neúspěšně žádal vedení soutěže o výjimku.

„Jediná možnost byla nechat se očkovat, nebo nehrát v NBA,“ konstatoval Wiggins. „Bylo to těžké rozhodnutí. Není to něco, co bych chtěl udělat, ale byl jsem k tomu donucen,“ citoval jedničku draftu z roku 2014 server ESPN.

Pro neočkované basketbalisty to totiž bude složitá sezona. Stejná opatření jako v New Yorku (Nets, Knicks) aktuálně platí i v San Francisku (Golden State) nebo Los Angeles (Lakers, Clippers). Neočkovaní hráči soupeře přitom hrát v těchto halách mohou, nařízení je platné pouze pro lidi žijící v daných oblastech. Týmy Lakers, Clippers i Knicks už oznámily, že do začátku soutěže budou mít naočkovaný celý tým.

Protokol NBA počítá i s dalšími omezeními. Neočkovaní basketbalisté budou muset být kromě tréninků a zápasů izolováni od zbytku týmu, se kterým nemohou ani jíst v jedné místnosti, v některých městech jim hrozí karantény. Budou také o poznání častěji testovaní.

Povinnost očkování proti koronaviru odmítla hráčská asociace, platí ale pro rozhodčí, trenéry či členy realizačních týmů. S podobnými opatřeními zahájila sezonu hokejová NHL, která dokonce oznámila, že vakcínu nedostali už jen čtyři hráči.