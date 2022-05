Basketbalisté Golden State zlomili Memphis a postupují dál. Boston srovnal sérii s Milwaukee

Basketbalisté Golden State Warriors si zahrají semifinále NBA. V šestém čtvrtfinále doma porazili Memphis 110:96 a celou sérii vyhráli 4:2 na zápasy. Naopak duel mezi obhájci titulu z Milwaukee a Bostonem rozhodne až sedmý zápas, jelikož Celtics vyhráli na hřišti soupeře 108:95 i díky 46 bodům Jaysona Tatuma. San Francisco 11:51 14. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost Stephena Curryho | Foto: Carlos Avila Gonzalez-San Francisco Chronicles/AP | Zdroj: ČTK

Hráči Golden State se rychle vzpamatovali z debaklu, který jim Memphis uštědřil v minulém zápase, kdy vedl až o 55 bodů. Doma ukázali velkou sílu své základní pětky a zcela přehráli soupeře na doskoku.

Grizzlies přitom jsou nejlépe doskakujícím týmem základní části a druhým nejlepším v play off, ale tentokráte je Warriors přeskákali 70:44 a hned 25 doskoků získali v útoku. Více doskoků v play off měli naposledy San Antonio Spurs v roce 1983.

Velkou zásluhu na tom má Kevon Looney, který sám získal 22 doskoků a z toho 11 v útoku. V útoku pak Klay Thompson dal osm trojek a 30 bodů, Steph Curry přidal šest trojek a 29 bodů.

KLAY THOMPSON IS UP TO 8 THREES.



CHASE CENTER IS ERUPTING. pic.twitter.com/0lGteNJE3E — NBA (@NBA) May 14, 2022

Memphis odolával a ještě šest a půl minuty před koncem vedl 89:87. Pak ale dal velmi důležitých pět bodů Andre Wiggins, Curry přidal dvě trojky, a když tři minuty před koncem zvýšil na rozdíl 13 bodů trojkou Thompson poté, co Looney dvakrát doskočil v útoku, bylo o vítězi rozhodnuto.

Boston vedl nad Milwaukee většinu zápasu, ale ve čtvrté čtvrtině se jeho osmnáctibodové vedení zmenšilo na pouhé čtyři body a Bucks byli osm minut před koncem zpět ve hře.

Pak ale vzal zápas do svých rukou Tatum. Ten se postaral o 16 z 26 bodů Bostonu v poslední části a celkem 46 body zařídil vítězství Celtics. „Prostě jsem do toho chtěl dát všechno. Nechtěl jsem pak litovat, že jsme vypadli. Museli jsme vyhrát a já se to snažil zařídit,“ prohlásil Tatum.

JAYSON TATUM IS TAKING OVER.



Watch him score 11 straight to reach 41 points in Game 6 on ESPN pic.twitter.com/uT8A8h6VhI — NBA (@NBA) May 14, 2022

„Byl neuvěřitelný,“ ocenil soupeře Janis Adetokunbo, který sám měl skvělý zápas se 44 body a 20 doskoky, ale ani to Milwaukee nestačilo. Tatum totiž měl velkou podporu i od Jaylena Browna s 22 body a Marcuse Smarta s 21 body. Dohromady tak dali 89 ze 108 týmových bodů.

„Nikdo v této sérii nedokáže vyhrát dva zápasy po sobě, tak je teď na nás, abychom to v sedmém utkání urvali a postoupili. Bude to zápas, na který všichni čekají. Když prohraješ, máš po sezoně, když vyhraješ, tak postupuješ. Bude to drama,“ řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer.

NBA - 2. kolo play off: Východní konference - 6. zápas: Milwaukee - Boston 95:108, stav série 3:3. Západní konference - 6. zápas: Golden State - Memphis 110:96, konečný stav série 4:2.