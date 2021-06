Leonard a George režírovali výhru Clippers nad Utahem, domácí slaví první vítězství v sérii

Basketbalisté Los Angeles Clippers po přesunu série 2. kola play off NBA s Utahem do své haly vybojovali první vítězství. Ve Staples Centre vyhráli nad nejlepším týmem základní části přesvědčivě 132:106 a snížil stav na 1:2 na zápasy. Třicetibodovými výkony k tomu přispěli Kawhi Leonard (34) a Paul George (31). Čtvrtý duel je znovu v Los Angeles na programu v noci na úterý. Aktualizováno New York 8:56 13. 6. 2021 (Aktualizováno: 9:51 13. 6. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalistka Kahwi Leonard dává koš v zápase s Utahem | Foto: Kelvin Kuo | Zdroj: Reuters

Nejlepší střelec utkání Leonard ovládl s dvanácti úspěchy i zápasovou statistiku doskakování, přidal také pět asistencí. George trefil šest z deseti tříbodových střel. Oba týmy skórovaly zpoza oblouku devatenáctkrát a domácím se to dařilo s více než padesátiprocentní úspěšností. V prvních dvou zápasech série se jim přitom střelba z dálky nevedla.

„Nějak jsme jim dneska umožnili dostat se do pohody. Georgeovi to střílelo, ale měli jsme to jemu i Kawhimu víc ztížit,“ konstatoval rozehrávač Donovan Mitchell, který byl střeleckým lídrem Utahu s 30 body a pěti trojkami.

Mitchell už v pátém utkání za sebou předvedl třicetibodový výkon, přitom v první čtvrtině vyšel střelecky naprázdno. Navíc zápas nedohrál kvůli zranění kotníku po nájezdu na koš zhruba z poloviny poslední čtvrtiny. To už byl ale duel rozhodnutý. "Je na tom dobře a mohl by se býval vrátit do hry," řekl trenér Utahu Quin Snyder. "Nemělo cenu riskovat, když to bylo o šestnáct osmnáct bodů," doplnil Mitchell.

