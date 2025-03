Washington v NBA překvapil Denver, Jokičových 40 bodů nestačilo

Basketbalisté Washingtonu v NBA senzačně porazili favorizovaný Denver 126:123 a dostali se z pozice nejhoršího týmu soutěže, kam odsunuli Utah. Naopak domácí Nuggets si zkomplikovali boj o druhé místo v tabulce Západní konference. Výhru Wizards řídil francouzský nováček Alex Sarr, Denveru nepomohlo ani 40 bodů Nikoly Jokiče. Denver (USA) 11:15 16. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Denveru v souboji s Washingtonem | Zdroj: ČTK, AP

Washington se v sezoně dosud hodně trápil, ale v březnu začal nabírat zajímavou formu a vyhrál už čtvrtý z posledních šesti zápasů. Navíc se mu daří proti Denveru, protože vyhrál i druhý vzájemný souboj v sezoně. V prosinci zvítězil 122:113. Tehdy si osobní rekord 56 bodů vytvořil pivot Denveru Jokič, ale na Wizards to nestačilo.

Denver měl v neděli vedle Jokiče další tři dvacetibodové střelce v čele s Russellem Westbrookem, který nasbíral 22 bodů a 11 asistencí a stal se 21. hráčem v historii NBA s 26.000 body. Jenže Wizards se dokázali favoritovi vyrovnat na doskoku, smazali jeho šestnáctibodové vedení a především velmi dobře stříleli za tři body.

Celkem 19 trojek byl klíčový faktor. A ty nejdůležitější dali hosté v koncovce. Nejprve 10 sekund před koncem Kyshawn George trojkou poslal Wizards do vedení, které sice rychle smazal Jamal Murray, ale Poole těsně před koncem rozhodl o senzační výhře Washingtonu.

Zaváhání Denveru využily Houston a Memphis, kteří se na Nuggets dotáhli v boji o druhou příčku v Západní konferenci. Houston vyhrál 117:114 nad Chicagem a uspěl pošesté za sebou, Memphis přehrál Miami 125:91 i přes absenci své hvězdy Ja Moranta.

Sedmá výhra pro Warriors

Oklahoma vedla nad Detroitem už o 16 bodů poté, co se Pistons nechali rozhodit a dostali ve třetí čtvrtině pět technických chyb. Jejich hlavní střelec Cade Cunningham byl vyloučen za hádku s rozhodčími. Přesto se Pistons zmátořili a čtyři minuty před koncem se dotáhli na rozdíl jediného bodu. Koncovku ale vzal do svých rukou Gilgeous-Alexander. Nejprve dal klíčovou trojku a poté dvěma koši získal pro Thunder šestibodové vedení do posledních dvou minut.

Už ze sedmé výhry v řadě se radují Golden State Warriors, kteří udolali New York 97:94 zejména díky dobré defenzivě. Dvě a půl minuty před koncem za vyrovnaného stavu dal klíčový koš po nájezdu Moses Moody a vzápětí obrana Warriors donutila Knicks ke čtyřem nepřesným střelám v řadě a dvěma ztrátám. Mezitím domácí získali šestibodové vedení. Blokem v obraně k tomu přispěla i hvězda Stephen Curry, který byl s 28 body nejlepším střelcem Warriors.

Milwaukee vyhrálo důležitý zápas nad Indianou 126:119 i díky 34 bodům a 10 doskokům Janise Adetokunba. Před zápasem se oba celky dělily o čtvrtou příčku ve Východní konferenci, po výhře mají ale Bucks náskok jedné výhry a navíc i lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Mají tak blíže k tomu, aby play off začínali na domácí palubovce.