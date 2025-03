Lídr NBA Cleveland prodloužil sérii výher, Milwaukee přestřílel 112:10 a ovládl čtrnáctý zápas za sebou

Lídři NBA v nedělním programu zámořské basketbalové ligy natáhli vítězné šňůry. Oklahoma v šlágru Západní konference porazila třetí tým tabulky Denver 127:103 a vyhrála posedmé v řadě. Nejlepší tým soutěže Cleveland přidal už 14. vítězství za sebou po výsledku 112:100 v hale Milwaukee. New York 12:56 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chet Holmgren z Oklahomy v souboji s Nikolou Jokičem | Foto: Steve Rhodes | Zdroj: Profimedia

Na výhře Thunder měl opět největší zásluhu nejlepší střelec ligy Shai-Gilgeous Alexander, tentokrát zaznamenal 40 bodů. Oklahoma získala výraznější náskok až v poslední čtvrtině.

Hvězda Denveru Nikola Jokič si ve druhé čtvrtině poranil loket v souboji s Isaiahem Hartensteinem, navzdory tomu si připsal 24 bodů a 13 doskoků a jediná asistence ho dělila od zkompletování triple doublu. Předloňským šampionům nestačilo ani 25 bodů a 15 doskoků Michaela Portera.

Cleveland dokázal zvítězit bez vyloženého lídra. Žádný z jeho hráčů nedal více než 17 bodů, každý člen základní pětky dal alespoň 11 a ještě tři náhradníci přidali po devíti. Cavaliers trefili 19 trojek, postaralo se o ně deset různých střelců, pětkrát se zpoza oblouku trefil Max Strus. V domácím týmu naopak vyčníval Janis Adetokunbo s 30 body a 9 doskoky. Bucks dali jenom devět trojek a jejich náhradníci prohráli souboj s lavičkou soupeře na body 23:42.

Dallas doma prohrál duel týmů na hraně postupu do play off s Phoenixem 116:125 a připsal si pátou porážku za sebou a sedmou z posledních osmi zápasů. Bilance Mavericks, kteří v únoru vyměnili hvězdného Luku Dončiče do Los Angeles Lakers a mají momentálně potíže s marodkou, po nejdelší sérii bez výhry v sezoně klesla poprvé od poloviny listopadu pod 50 procent (32-33).

Na posledním postupovém místě do předkola play off má Dallas právě před Phoenixem náskok už jen dvou výher. Nepomohl mu ani životní výkon Najiho Marshalla, který odehrál nejlepší zápas v kariéře podle bodů (34) i asistencí (10) a od prvního triple doublu ho dělil jediný doskok.

Suns si zároveň upevnili pozici před Portlandem, který navzdory 34 bodům Anferneeho Simonse prohrál doma s Detroitem 112:119, a San Antoniem, které podlehlo domácí Minnesotě 124:141. Timberwolves si k pátému vítězství za sebou pomohli 21 trojkami.

Los Angeles Clippers rozhodli košem Kawhiho Leonarda s klaksonem na konci prodloužení o výhře 111:110 nad Sacramentem. V dresu poražených Kings zaznamenali po 30 bodech Zach Lavine i DeMar DeRozan, domácím lídrem byl James Harden s 29 body, 11 asistencemi a 9 doskoky. Třicetibodové výkony spoluhráčů Ja Moranta (32) a Desmonda Balea (30) naopak pomohly k vítězství Memphisu 107:104 v hale New Orleans.

