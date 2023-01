Golden State zvládli přestřelku s Torontem, střelecky řádili Curry s Thompsonem

Basketbalisté Golden State Warriors v NBA zvítězili nad Torontem 129:117 a v tabulce Západní konference se probojovali na sedmou příčku. Obhájce titulu opět táhl Steph Curry, který nasbíral 35 bodů, 7 doskoků a 11 asistencí. Janis Adetokunbo se 41 body a 12 doskoky podílel na výhře Milwaukee 141:131 nad Indianou, Bucks tak dotírají na druhé místo Východní konference. Video San Francisco 9:50 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráče Toronta Draymonda Greena brání basketbalisté Golden State Warriors | Foto: D. Ross Cameron | Zdroj: Reuters

Toronto vedlo v San Franciscu většinu první půle a to až o osm bodů. Golden State postupně zápas otáčelo a definitivně získalo zápas do svých rukou pěti trojkami v posledních třech minutách třetí čtvrtiny, z nichž čtyři dal náhradník Jonathan Kuminga. Ve čtvrté čtvrtině pak už Warriors vedení bez větších potíží uhájili.

Steph in the Warriors win:



35 points

7 rebounds

11 assists

4 threes pic.twitter.com/cTxtVC8Feb — NBA (@NBA) January 28, 2023

„Jonathan opět ukázal svůj talent. Když bude hrát takhle, tak to může dotáhnout opravdu daleko," ocenil dvacetiletého spoluhráče Klay Thompson, který sám dal šest trojek a nasbíral 29 bodů.

Souboj o play off

Ve vyrovnané tabulce Západní konference se tak Warriors dostali před Phoenix na sedmé místo a už je dělí jen jedna výhra od šestého Dallasu, který drží pozici pro přímý postup do play off.

V kontaktu s Golden State je také Minnesota, která přehrála Memphis Grizzlies 111:100. Memphis tak potvrdil, že bez zraněného pivota Stevena Adamse se trápí a prohrál popáté za sebou. Minnesotu opět táhl Anthony Edwards s 25 body.

Ofenzivní představení předvedlo Milwaukee, které trefilo devět prvních trojek a v poločase mělo na kontě už 85 bodů a vedení o 33 bodů nad Indianou. Po změně stran ale Bucks přeci jen polevili a Indiana se ještě vrátila do zápasu, když tři a půl minuty před koncem snížila na 7 bodů.

Potvrdila tak, že je v sezoně nejlepším celkem na obraty ve skóre, když vyhrála už 11 zápasů, v nichž prohrávala dvouciferným rozdílem. Jenže Bucks tentokráte výhru nepustili.

Giannis in the Bucks W:



41 points

12 rebounds

6 assists pic.twitter.com/iO9CZha6RW — NBA (@NBA) January 28, 2023

„Byli jsme v dobrém rytmu, takže jsme to dokázali dohrát do vítězného konce. Ta první půle byla skvělá a celkově je to dobré venkovní vítězství,“ řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer.

Shai Gilgeous-Alexander se 35 body podílel na výhře Oklahoma City nad Clevelandem 112:100. Cavaliers nepomohlo ani 31 bodů a 13 asistencí od Dariuse Garlanda. Cleveland hrál bez několika opor v čele s Donovanem Mitchellem.

Výsledky NBA Golden State - Toronto 129:117, Indiana - Milwaukee 131:141, Miami - Orlando 110:105, Minnesota - Memphis 111:100, Oklahoma City - Cleveland 112:100.