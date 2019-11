Druhý nejlepší výkon Satoranského v sezoně na výhru Chicaga proti Golden State nestačil

Tomáš Satoranský zaznamenal ve středečním utkání NBA 19 bodů, sedm doskoků i asistencí, ale basketbalisté Chicaga podlehli nejhoršímu týmu soutěže Golden State 90:104. Hostům nepomohlo ani 36 bodů Zacha LaVinea. Bulls utrpěli v devatenáctém zápase sezony třináctou porážku a v tabulce Východní konference klesli na dvanácté místo. New York 9:51 28. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v dresu Chicaga Bulls | Foto: Mike DiNovo-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Satoranský strávil na hřišti přes 35 minut, nejvíce od letního příchodu do Chicaga. Díky 19 bodům si připsal druhý nejlepší střelecký výkon v sezoně.

Utkání bylo vyrovnané až do poslední části. Šest minut před koncem LaVine snížil na rozdíl tří bodů, jenže během následné tříminutovky domácí předvedli sérii 17:2, během níž skóroval za Chicago pouze jediný Čech v NBA. Satoranský zaznamenal v závěru zápasu pět bodů, ale nakonec musel strávit druhou porážku za sebou.

Olympiáda pro mě byla vždy něco nedosažitelného, říká Satoranský před kvalifikačním losem Číst článek

„Soupeři se mnohem lépe pohybovali a půjčovali si míč. V koncovce jsme začali zmatkovat a stříleli z těžkých pozic, místo abychom hráli víc kolektivně, přihrávali si a vytvořili si jasné příležitosti. Moc se nám nedaří, snažíme se to nějak změnit, ale ta nevyrovnanost nás sráží,“ uvedl Satoranský, který měl téměř šedesátiprocentní úspěšnost střelby.

Spolu s LaVinem však byli jedinými dvoucifernými střelci Chicaga, které mělo úspěšnost střelby jen 38 procent.

Golden State, kterému chybí kvůli zranění nejlepší hráči, si připsal teprve čtvrté vítězství v ročníku i díky tomu, že soupeře předčil o 12 doskoků. Finalistům posledních pěti sezon pomohl k výhře 25 body Erich Pascall. Alec Burks zaznamenal 23 bodů, 10 doskoků a sedm asistencí.

„Předvedli jsme, že jejich fyzickou převahu dokážeme ustát, i proto se nám ve druhé části povedlo do zápasu vrátit. Jenže šest minut před koncem se vyfauloval Chris Dunn a to se ukázalo jako klíčové. Na něm stála naše obrana, která od té chvíle vůbec nefungovala,“ řekl trenér Bulls Jim Boylen.

„Zase jednou nám chyběly nějaké body z volných trojek i jiných střel, ale hlavně postrádám v naší hře body zpod koše. Našim výkonům chybí konzistence, to se snažíme změnit. Laurimu Markkanenovi zápas zase nevyšel, ale nedá se nic dělat. Musíme se vrátit k práci a tvrdě trénovat,“ dodal kouč.

Hvězdný pivot Anthony Davis se vrátil do New Orleans, kde po draftu sedm let působil, vítězstvím a výborným výkonem. Nejlepší tým soutěže Los Angeles Lakers zvítězil na hřišti Pelicans 114:110 a bývalá jednička draftu se o to zasloužila sezónním maximem 41 body a devíti doskoky.

Lídr Východní konference Milwaukee si poradilo s Atlantou 111:102. Janis Adetokunbo pomohl k úspěchu 30 body a 10 doskoky. Los Angeles Clippers se nadřeli na výhru v Memphisu, kde jim vítězství 121:119 zařídil dopichem necelé tři sekundy před koncem Montrezl Harrell, autor 24 bodů.

Výsledky:

Golden State - Chicago 104:90 (za hosty Satoranský 19 bodů, 7 asistencí, 7 doskoků), Boston - Brooklyn 121:110, Charlotte - Detroit 102:101, Cleveland - Orlando 104:116, Houston - Miami 117:108, Indiana - Utah 121:102, Memphis - LA Clippers 119:121, Milwaukee - Atlanta 111:102, New Orleans - LA Lakers 110:114, Philadelphia - Sacramento 97:91, Phoenix - Washington 132:140, Portland - Oklahoma City 136:119, San Antonio - Minnesota 101:113, Toronto - New York 126:98.