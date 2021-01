Lakers uspěli na palubovce Oklahomy a překonali klubový rekord. Porzingis oslavil návrat výhrou

Basketbalisté Los Angeles Lakers vyhráli jasně v Oklahoma City 128:99 a uspěli v NBA poosmé z devíti posledních utkání. Největší měrou k tomu přispěli LeBron James, jenž nasbíral 26 bodů, šest doskoků a sedm asistencí, a náhradník Montrezl Harrell s 21 body. Dallas porazil Charlotte 104:93 při vítězném návratu lotyšského podkošového hráče Kristapse Porzingise. New York 9:12 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista LeBron James, za ním další hvězda Lakers Anthony Davis | Foto: Troy Taormina | Zdroj: Reuters

Lakers mají na hřištích soupeřů stoprocentní bilanci a sedmou venkovní výhrou v úvodu sezony překonali klubový rekord. „Venku se staráme jen o sebe. Všechna ta omezení, covid a další věci, ty nás ještě více semkly,“ řekl James. Úřadující šampioni stříleli trojky s úspěšností 46 procent a s bilancí 10-3 vedou Západní konferenci. Thunder jsou devátí.

Dallas opět táhl v hale Charlotte Luka Dončić. Slovinský mladík měl 34 bodů, 13 doskoků a devět asistencí. Kromě Tima Hardawaye s 18 body se mohli Mavericks opřít také o Porzingise, který nastoupil poprvé po vleklém zranění kolena. Lotyšský reprezentant odehrál 21 minut a nasbíral 16 bodů.

„Máme-li k dispozici oba, úplně to mění situaci,“ liboval si trenér Rick Carlisle poté, co se stal 16. koučem v historii, jenž dosáhl na metu 800 vítězství. „Kristaps je fantastický hráč. Musí se ještě dostat do rytmu, ale na první duel to bylo skvělé,“ ocenil Dončić.

Milwaukee během ledna zdolalo Detroit už potřetí, tentokrát 110:101. Celek z Wisconsinu se opět mohl opřít o dvojnásobného nejužitečnějšího hráče ligy Janise Adetokunba, který zaznamenal triple double za 22 bodů, 10 doskoků a 10 přihrávek.

Bucks si vybudovali rozhodující náskok už v první části, kterou ovládli 27:13. Ve druhé vedli až 52:29, když měli na kontě víc trojek (11) než soupeř proměněných střel z pole (9). „Snažíme se stavět hru na střelbě. Chce to dobře si nahrávat míč a hlavně se trefovat,“ uvedl kouč Mike Budenholzer.

Derby pro Nets

Brooklyn, kterým v noci otřásla výměna čtyř klubů v čele s kanonýrem Jamesem Hardenem, zdolal v derby New York i v oslabené sestavě 116:109. Z osobních důvodů mu znovu chyběl Kyrie Irving, dále pak Caris LeVert, Taurean Prince a Jarrett Allen, kteří stejně jako Harden mění dresy.

Tým Nets táhl Kevin Durant s 26 body a do dvouciferných čísel se dostalo i jeho šest spoluhráčů. Domácím Knicks nestačilo 30 bodů a sedm doskoků pivota Juliuse Randla.

Portland dovedl k výhře 132:126 v Sacramentu Damian Lillard, jenž zazářil 40 body a 13 asistencemi. C.J. McCollum přidal 28 bodů, oba trefili po šesti trojkách. Uspěli i Clippers, kteří zdolali New Orleans 111:108 díky 28 bodům Kawhiho Leonarda.

Tři utkání Washington - Utah, Boston - Orlando a Phoenix Atlanta musela být kvůli koronaviru odložena, v pátek se nebudou hrát duely Washington - Detroit a Golden State - Phoenix. Některé kluby nemají kvůli karanténám dostatek hráčů.

NBA:

Charlotte - Dallas 93:104, Detroit - Milwaukee 101:110, LA Clippers - New Orleans 111:106, Minnesota - Memphis 107:118, New York - Brooklyn 109:116, Oklahoma City - LA Lakers 99:128, Sacramento - Portland 126:132.

Utkání Boston - Orlando, Phoenix - Atlanta a Washington - Utah byla odložena.