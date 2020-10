Vrátí se NBA do Číny? Generální manažer Houstonu, který spor odstartoval, rezignoval

Daryl Morey, generální manažer Houstonu Rockets, rezignoval. Ve čtvrtek podle serveru The New York Times oznámil, že skončí k 1. listopadu. Morey se „proslavil“ před více než rokem svým tweetem na podporu demonstrantů v Hongkongu. Přestože svůj příspěvek rychle smazal a za svá slova se omluvil, Čína požadovala jeho potrestání a odvolání. To ale komisionář NBA Adam Silver odmítl. Peking proto velmi omezil přenosy NBA. Washington 10:48 16. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální manažer Houstonu Rockets Daryl Morey | Foto: Troy Taormina-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Morey řekl, že řízení Rockets bylo „nejlepší zkušeností mého profesního života“. Je také přesvědčen, že Houston bude i „nadále hrát na té nejvyšší úrovni“.

Morey rezignoval poté, co Houston vypadl ve druhém kole play-off. Těsně před ním se Rockets rozhodli poněkud riskantně vyměnit dva podkošové hráče Clinta Capelu a Nenêho za Roberta Covingtona a Jordona Bella a odehrát tak vyřazovací část bez pivotů s malou sestavou.

Před rokem také generální manažer Houstonu odstartoval spor největší basketbalové ligy světa s Čínou. Na twitteru během vrcholících protestů obyvatelů Hongkongu proti Číně napsal: „Bojujte za svobodu. Stojím za Hongkongem.“ Od tweetu se tehdy bleskově distancoval majitel Houston Rockets Tilman Fertitta, naopak komisionář Silver se Moreyho zastal.

Čínská státní televize CCTV přesto od té doby NBA nevysílala a streamovací služba Tencent nabízela jen omezený počet zápasů, přičemž Houston z nabídky úplně vyškrtla. Rockets se přitom velkou měrou zasloužili o expanzi soutěže na asijský kontinent, když v roce 2002 angažovali hvězdného čínského pivota Jao Minga.

CCTV pak začala NBA vysílat až od 5. finálového zápasu mezi Los Angeles Lakers a Miami Heat. Komisionář Silver během Utkání hvězd odhadoval, že spory s Čínou budou stát soutěž stamiliony dolarů. „Pravděpodobně to bude méně, ale ztráta by mohla dosáhnout až do výše 400 milionů dolarů,“ řekl tehdy Silver.

Morey i Fertitta nyní odmítli odpovědět na jakékoliv otázky ohledně sporů s Čínou a tweetu o Hongkongu. Není tak jasné, jestli nějak nesouvisí s koncem generálního manažera v týmu. Morey jen řekl, že rezignovat bylo jen jeho rozhodnutí, a Fertitta dodal, že jejich vztah tweetem nebyl nijak ovlivněn. Pak oba podle The New York Times náhle a neočekávaně ukončili tiskovou konferenci.

Letošní finále NBA mělo rekordně nízkou sledovanost. Podle společnosti Nielsen sledovalo šestizápasovou sérii vysílanou stanicí ABC v průměru 7,487 milionu diváků. A to mohl být výsledek ještě horší, protože první čtyři zápasy měly podle Los Angeles Times nejhorší sledovanost od roku 1988. Lepší výsledky pak měl až pátý a šestý zápas.

Dosud nejnižší sledovanost mělo finále z roku 2007 mezi San Antoniem Spurs a Clevelandem Cavaliers, kdy jednotlivé zápasy sledovalo v průměru 9,29 milionu diváků.

Nízkou sledovanost dává zpravodajský server The Hill do spojitosti s hnutím Black Lives Matters, které vedení NBA a hráči podporovali. Během zápasů na Floridě, kde se NBA kvůli koronaviru dohrávala v takzvané bublině – hráči, trenéři, rozhodčí a další byli izolováni od světa – bez diváků, bylo toto heslo na palubovce a hráči směli mít místo jmen na dresech hesla vyjadřující podporu hnutí.

Toto rozhodnutí kritizoval prezident USA Donald Trump a někteří republikánští zákonodárci, podle kterých se NBA stává příliš politicky angažovanou.