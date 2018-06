‚Poznal jsem tu nejlepší fanoušky na světě.‘ Jednička draftu NBA Deandre Ayton měl tým vybraný dopředu

Pošesté za posledních sedm let se v NBA stalo, že jedničkou není Američan. Letos je to rodák z bahamského hlavního města Nassau - Deandre Ayton.

„Dosáhl jsem zatím všech cílů, které jsem si jako malý dal. Teď se pokusím splnit další, být úspěšný také se Suns.“

Předpoklady pro to devatenáctiletý dlouhán má. Někdo ho přirovnává k Shaquillu O'Neilovi, jiný zase Hakeemu Olajuwonovi, a jak je vidět, také potřebná kuráž urostlému pivotovi nechybí.

Ayton už před samotným draftem, po tréninku s jediným týmem - Phoenixem - totiž zámořským novinářům řekl, že si je jistý, že si ho právě tenhle klub vybere, a tak se už dalším týmům předvádět nemusí.

„Reprezentuji nejen sebe a svou rodinu, ale celý bahamský národ. Vlastně taky Nigérii a Jamajku,“ vysvětloval Ayton po draftu v obleku, který byl zevnitř vyvedený v bahamských barvách.

Z fotbalisty a hráče na tubu jedničkou draftu NBA

Z africké země pochází jeho otec a matka zase z karibského státu. Oba ho dojatě sledovali přímo na pódiu v New Yorku. A asi i oni si vzpomněli, že jako dvanáctiletý chlapec svou rodinu a vlast musel kvůli svým snům opustit. Do USA přišel jako talentovaný fotbalista a hráč na tubu, basketbalu se do té doby věnoval jen okrajově.

Nicméně nakonec právě v něm i kvůli tělesným proporcím prorazil. Povedlo se mu to ale až poté, co se za ním přistěhovala rodina, a Kalifornii vyměnili Arizonu. Právě tady našli druhý domov. Ayton právě tam dostudoval střední školu, rok chodil na vysokou a teď tam bude pokračovat také v jediném tamějším klubu v NBA.

„Znamená to pro mě opravdu hodně. Tady jsem poznal nejlepší fanoušky na světě a nové kamarády. Chtěl jsem, a fakt hodně, hrát právě tady. Věřím, že společně dokážeme nastartovat ve Phoenixu Suns něco velkého,“ přeje si Deandre Ayton, letošní bahamská jednička basketbalové NBA.