Úvodní duel finále NBA ovládl Denver. Nezastavitelný Jokič nasázel Miami triple double

Basketbalisté Denveru potvrdili roli favorita a v prvním finálovém duelu NBA porazili doma Miami 104:93. O vedení Nuggets v sérii hrané na čtyři vítězství se postaral především srbský pivot Nikola Jokič, jenž zapsal triple double za 27 bodů, 10 doskoků a 14 asistencí. Jamal Murray přidal 26 bodů stejně jako na straně Miami Bam Adebayo. New York 8:32 2. června 2023

Denver je ve finále poprvé za 47 let existence klubu a na úvod tlaku nepodlehl. Nad Heat vedl celý zápas, a to až o 24 bodů. Pak sice Miami šňůrou 13:0 na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, během níž dal Kyle Lowry tři trojky, vykřesalo naději, ale blíže než na devět bodů ho Denver nepustil. V posledních osmi minutách dal Jokič 12 bodů.

„Hlavní je vítězství. Já osobní statistiky neřeším. Jen se snažím za každou cenu vyhrát. Máme před sebou jedinečnou příležitost, kterou chceme využít,“ řekl Jokič, který byl první půli dobře bráněný a dostal se jen ke třem střelám. Na druhou stranu měl do poločasu 10 asistencí, což se mu povedlo ve finále jako teprve druhému hráči za posledních 25 let po LeBronu Jamesovi.

„Vím, že se mohu spolehnout na spoluhráče a nemusím za každou cenu střílet, abych ovlivnil zápas. Když je volný někdo jiný, tak mu nahraji,“ dodal.

„To je krása našeho týmu. Máme tolik zbraní, že by soupeř musel bránit pořádně úplně každého z nás,“ doplnil dvojnásobného nejlepšího hráče NBA spoluhráč Murray.

Miami odehrálo v play off o pět zápasů více než Nuggets a únava už na něm byla patrná. Zejména Jimmy Butler se neprosazoval tolik jako obvykle a zaznamenal 13 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí. „Musíme více atakovat koš. A to včetně mě. Dnes to nebylo ono,“ připustil Butler. Zazářil ale mladý náhradník Haywood Highsmith, který si 18 body vyrovnal své maximum v NBA.

„Miami nesmíte podcenit. Poslední, co jsem hráčům před zápasem řekl, bylo: Dejte si na ně pozor. Přijeli do Milwaukee a vyhráli tam úvodní zápas. přijeli do Bostonu a vyhráli tam první zápas. A to samé v New Yorku. A my nechceme, aby získali kontrolu nad touhle sérií. My musíme mít kontrolu,“ řekl trenér Denveru Michael Malone.

„Série bude ještě dlouhá. My se z této porážky poučíme, uděláme změny a příště budeme lepší,“ dodal rozehrávač Miami Gabe Vincent. Druhý zápas se hraje znovu v Denveru v neděli.

Finále play-off NBA - 1. zápas: Denver - Miami 104:93 (29:20, 59:42, 84:63) Nejvíce bodů: Jokič 27, Murray 26, Gordon 16 - Adebayo 26, Vincent 19, Highsmith 18.