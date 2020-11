‚Má velký potenciál, moc bych mu to přál.‘ Hruban si myslí, že šance pro Krejčího v draftu NBA žije

Může se stát pátým Čechem, který projde výběrem talentů do nejlepší basketbalové soutěže světa - zámořské NBA. Proč by právě na Víta Krejčího mohl některý z týmů v noci na čtvrtek ukázat popsali pro Radiožurnál spoluhráč z reprezentace Vojtěch Hruban a jeho agent.

Rozehrávač španělské Zaragozy Vít Krejčí se v posledních letech vypracoval mezi největší evropské talenty svého ročníku. Vstupem do NBA si chtěl splnit další sen a nevzdává se ho ani po vážném zranění kolena a operaci.

„Jde o štěstí v tom, že se musí líbit jednomu týmu, který si ho může ve druhém kole vzít. Má to trochu ztížené tím, že je zraněný, ale šance určitě žije, i když není asi vysoká,“ myslí si Vojtěch Hruban.

Kapitán národního týmu vidí jako možnou výhodu Krejčího, že nemálo ostatních perspektivních evropských basketbalistů své jméno z letošního draftu i na poslední chvíli stáhlo. Pokračuje hráčův agent z PPG Sport Phillip Parun.

„Vítek je prototyp moderního basketbalisty, splňuje všechny ukazatele typu hráčů, kteří se mají možnost ukázat na draftu a v budoucnosti i v NBA,“ říká muž, který do basketbalové NBA dostal i Tomáše Satoranského - historicky čtvrtého Čecha v zámořské soutěži momentálně hájícího barvy Chicaga Bulls.

NBA hledá potenciál

Pátým by se chtěl stát Vít Krejčí, který ze Španělska před draftem v textu vzkázal, že má před sebou ohromnou zkušenost.

„NBA draftuje potenciál, nikoliv současnou výkonnost, ale tak já to ho vidí NBA týmy za několik let a my si myslíme, že Vítek ten svůj potenciál již ukázal,“ dodává Krejčího agent před draftem severoamerické basketbalové ligy.

„Víťa má velký potenciál. Umí vystřelit, najet a je vidět, že jeho stavba těla ještě bude procházet vývojem. Bude přibírat kila a nabírat rychlost, výskok a přesto už může hrát na tom nejvyšším levelu. Já bych mu moc přál, aby ve druhém kole po něm někdo sáhl, protože by to byla velká událost,“ myslí si nymburský křídelník Vojtěch Hruban.

Jestli jméno Víta Krejčího z úst guvernéra NBA Adama Silvera mezi elitní šedesátkou zazní, bude jasno v noci ze středy na čtvrtek českého času.