Davis vystřílel basketbalistům Lakers úvodní bod finále NBA. Miami dohrávalo bez zraněných opor

Basketbalisté Los Angeles Lakers porazili v prvním utkání finále NBA Miami jednoznačně 116:98. Anthony Davis nastřílel v dresu vítězů 34 bodů, LeBron James přidal 25 bodů. Heat kromě porážky musí řešit také zásadní problém: v utkání se jim zranily opory Bam Adebayo a Goran Dragić. Orlando 8:14 1. října 2020

Mladý pivot Adebayo utrpěl po střetu s Dwightem Howardem zranění ramene a odehrál pouze 21 minut, Dragić pak kvůli bolavé levé noze vynechal celý druhý poločas. Hvězdný střelec Jimmy Butler si navíc vyvrtnul levý kotník, nakonec byl ale schopen utkání dokončit.

Pátý nasazený tým Východní konference přitom vstoupil do utkání lépe. Pět a půl minuty po začátku se sestava trenéra Erika Spoelstry dostala po trojce Jae Crowdera do vedení 23:10 a přinutila soupeře k timeoutu. To však bylo ze strany Miami vše, zbytek utkání patřil Lakers.

Kalifornský tým první čtvrtinu nakonec vyhrál 31:28, v poločase vedl už 65:48 a celkově si v prvním finálovém zápase vypracoval náskok až 32 bodů. Lakers vládli především na doskoku (54:36), lépe stříleli z pole, z trojky a proměnili také 25 z 27 šestek oproti jedenácti úspěšným soupeře.

„Musím Lakers pochválit, hráli výborně. Sami jsme o mnoho lepší, než jsme dnes předvedli, do druhého duelu se musíme zlepšit,“ mračil se před novináři Spoelstra. LeBron James uznal, že jeho tým zaspal na startu. „V úvodu utkání jsme dostali facku, což nás probudilo. Od té chvíle jsme začali hrát, jak nejlépe umíme,“ konstatoval.

LeBronovi chyběla asistence

„Byli jsme lepší na obou stranách hřiště. Pokud ale chceme vyhrát tuhle sérii a stát se šampiony, musíme hrát lépe hned od začátku,“ shrnul duel Davis, jenž nastoupil k prvnímu finále v kariéře. K 34 bodům přidal devět doskoků, LeBron James sahal po triple double, když k 25 bodům zapsal 13 doskočených míčů a devět asistencí.

James, tradiční opora Lakers, se stal teprve sedmým hráčem v historii ligy, který nastoupil k 50. finálovému zápasu kariéry. V úvodním duelu finálových sérií to však byla z deseti představení teprve jeho druhá výhra (dosud 1-8) a první od roku 2011.

V dresu poražených se do statistik nejvýrazněji zapsal Butler s 23 body a pěti finálními přihrávkami, 18 bodů nastřílel náhradník Kendrick Nunn a 14 Tyler Herro. Právě Herro, jenž trefil jen šest z 18 střel, zaznamenal 35 minusových bodů, což je vyrovnané minimum finále roku 2000.

Druhý finálový duel je ve floridské „bublině“ na programu v noci z pátku na sobotu.

Finále play off NBA - 1. zápas:

Los Angeles Lakers - Miami 116:98.