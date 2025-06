Oklahoma ve finále už podruhé doma nezaváhala. Gilgeous-Alexander překonal historickou metu NBA

Oklahoma zaútočila už na konci první čtvrtiny, kdy pivot Chet Holmgenr začal sedmi body šňůru 40:9, která týmu přinesla už čtyři minuty před poločasem vedení o 23 bodů.

Výraznou roli měli Jalen Williams, který byl u všeho důležitého na začátku druhé čtvrtiny, a také Wiggins, jenž přispěl osmi body. Indiana se pak sice chytla deseti body v řadě, ale do druhé půle si i tak nesla ztrátu 18 bodů.

Pacers sice v play-off už několikrát dokázali zvrátit zdánlivě prohraný zápas, ale tentokrát jim k tomu domácí nedali příležitost, protože si neustále udržovali vedení kolem 20 bodů. „Odvedli dobrou práci a nedovolili nám vrátit se do zápasu.

Hráli velmi agresivně a těžili z protiútoků, zatímco my museli riskovat,“ řekl pivot Indiany Pascal Siakam. „Problém byl ale hlavně v nepovedené první půli. Tam jsme hráli špatně. Ve druhé už to bylo lepší, ale nemůžeme čekat, že budeme pořád otáčet zápasy,“ hodnotil trenér Pacers Rick Carlisle.

Gilgeous-Alexander v zápase překonal hranici 3000 bodů za sezonu, což se mu povedlo jako teprve dvanáctému hráči historie. Zároveň je teprve čtvrtým v dějinách, kdo dosáhl na tolik bodů a přidal k tomu i 600 asistencí.

Dosud se to povedlo jen Michaelu Jordanovi, Lukovi Dončičovi a Jamesovi Hardenovi. Zároveň držitel ceny MVP za tuto sezonu překonal v zápase Jalena Brunsona z New Yorku a jeho 514 bodů a je tak nejlepším střelcem letošního play-off.

