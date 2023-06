Jokić s Murraym rozebrali Miami a Denver ve finále NBA vede. Oba hráči nasázeli triple double

Basketbalisté Denveru zvítězili ve třetím finálovém utkání NBA na hřišti Miami 109:94 a vedou v sérii 2:1 na zápasy. Zasloužili se o to zejména Nikola Jokić s Jamalem Murraym, kteří jako první spoluhráči v historii NBA zaznamenali ve stejném zápase triple double s více než 30 nastřílenými body. Jokić zapsal 32 bodů, 21 doskoků a 10 asistencí, Murray měl 34 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. New York 10:44 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Jokič | Zdroj: Reuters

Podobný výkon dvou spoluhráčů NBA nepamatuje. Nestalo se to v základní části, v play-off a už vůbec ne ve finále. „Rozhodně to byl jejich nejlepší společný výkon za sedm let, co spolu hrají. Byli neuvěřitelní,“ prohlásil trenér Denveru Michael Malone.

Přitom v předchozím domácím zápase po porážce své hráče Malone kritizoval, že nepředvedli výkon hodný finále. Nyní to ale bylo něco jiného. Denver měl zápas pod kontrolou, přeskákal soupeře na doskoku 58:33, přičemž Jokić s Murraym měli dohromady jen o dva doskoky méně než celý tým soupeře.

Nuggets si vytvořili vedení až o 21 bodů a to si v klidu hlídali. „Hlavní je, že jsme důležitý zápas zvládli a vyhráli. Po té domácí porážce pro nás bylo velmi důležité uspět, protože jsme nechtěli v sérii prohrávat,“ řekl Jokić.

Miami nepomohlo ani 28 bodů Jimmyho Butlera a 22 bodů a 17 doskoků Bama Adebaya. „Dnes to nevyšlo. Příště musíme nastoupit s větší energií a nasazením. A to se dá zlepšit. Je to jen na nás. Věřím, že čtvrtý zápas bude vypadat jinak,“ řekl Butler.

V závěru utkání se na palubovku dostal za Miami i Udonis Haslem, který v pátek oslavil 43 narozeniny a stal se tak nejstarším hráčem, který kdy ve finále NBA nastoupil. Pokořil dosavadní rekord Kareema Abdula-Jabbara, který v roce 1989 hrál ve věku 42 let a 58 dní.

Finále play-off NBA - 3. zápas: Miami – Denver 94:109 (24:24, 48:53, 68:82) Nejvíce bodů: Butler 28, Adebayo 22, Martin 10 - Murray 34, Jokić 32, Braun 15. Stav série: 1:2.