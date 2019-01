James Harden nastřílel Memphisu 57 bodů, suverénně vládne střelcům v NBA

Nejužitečnější hráč minulého ročníku James Harden zároveň po sedmnácté za sebou nastřílel alespoň 30 bodů, což je nejdelší šňůra od roku 1964, kdy Wilt Chamberlain měl dvacet třicetibodových zápasů v řadě.

Basketbalista Satoranský dosáhl v NBA jako první Čech v historii na triple double. Nasbíral 18 bodů Číst článek

Harden má nyní průměr 34,8 bodu na utkání a jasně vévodí ligovým střelcům před Stephem Currym z Golden State, který má průměr o pět bodů horší. Střelec Houstonu navíc útočí na jeden z nejlepších průměrů v historii. Jen v deseti sezonách byl některý ze střelců lepší, z toho pětkrát právě Chamberlain.

Houstonu v utkání chyběli hned tři zranění hráči základní sestavy Clint Capela, Chris Paul a Eric Gordon. Vše se tak točilo kolem Hardena, který měl už v poločase na kontě 36 bodů. Nakonec dal šest trojek a napravil nedělní porážku s Orlandem, při které trefil jen jednu ze 17 trojek.

„No vidíte. A on do zápasu nastoupil, jako kdyby v předchozím utkání dal všech 17 trojek. Takovou hlavu mají prostě jen ti nejlepší. Jiné hráče by to rozházelo, ale Jamese ne. To je úžasné,“ ocenil spoluhráče Austin Rivers, který před třemi týdny přišel z Washingtonu.

Pro trenéra Houstonu Mikea D'Antoniho to byla 600. výhra v kariéře.

Houston Rockets

@HoustonRockets James Harden has now scored 30+ points in 17 consecutive games; passing Kobe Bryant's record of 16. 977 2175

Parádní výkon předvedl i Anthony Davis, který nasměroval New Orleans k vítězství 121:117 nad Los Angeles Clippers 46 body a 16 doskoky. Clippers sice v utkání smazali dvacetibodové manko a v závěru útočili na obrat, ale Davis trestnými hody uhájil výhru.

San Antonio přišlo o sedmizápasovou domácí neporazitelnost po prohře 93:108 se Charlotte. Hornets táhl 33 body Kemba Walker. Z výhry se mohl radovat i Tony Parker, pro něhož to byl první zápas na hřišti Spurs v roli hostujícího hráče. Předtím francouzský rozehrávač strávil v San Antoniu 17 sezon a fanoušci ho bouřlivě přivítali.

Jiný Francouz Rudy Gobert si vylepšil osobní rekord na 25 doskoků, čímž pomohl Utahu k výhře 100:94 nad Detroitem. Jeho výkon je o to zajímavější, že hrál na nejlépe doskakujícího hráče sezony Andreho Drummonda. K tomu přidal 18 bodů.

Ani 35 bodů Damiana Lillarda nestačilo Portlandu k odvrácení porážky 107:115 se Sacramentem. Lillard se alespoň postaral o zápis klubové historie jako hráč s nejrychleji nasbíranými 12 tisíci body.

NBA:

Brooklyn - Boston 109:102, Houston - Memphis 112:94, LA Clippers - New Orleans 117:121, Sacramento - Portland 115:107, San Antonio - Charlotte 93:108, Utah - Detroit 100:94.