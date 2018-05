Basketbalisté Houstonu nevyužili postupový mečbol v sérii s Golden State. Rozhodne sedmý zápas

Basketbalisté Golden State Warriors stále mohou pomýšlet na čtvrté finále NBA za sebou. Obhájci titulu totiž pod hrozbou vyřazení ve finále Západní konference smazali v šestém utkání 17 bodové manko a na domácí palubovce porazili Houston Rockets 115:86. Stejně jako v sérii na východě mezi Bostonem a Clevelandem tak musí postupujícího určit až rozhodující poslední sedmý zápas. Ten se bude hrát v Texasu. Oakland 9:22 27. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Golden State Warriors Stephen Curry (vlevo) se snaží získat míč před rozehrávačem Houstonu Rockets Jamesem Hardenem. | Foto: Kyle Terada-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Zranění z posledního střetnutí nepustilo do hry v hale Oracle Arena rozehrávače Chrise Paula, ale Rockets to v úvodní části vůbec nevadilo. Ovládli ji 39:22 a to hlavně zásluhou Jamese Hardena, který se postaral o 15 bodů. Ve druhé čtvrtině se domácí zvedli, ale i tak šli do šaten v poločase s desetibodovým mankem.

Jenže ve druhé půli už se kalifornský klub, který z posledních tří finálových účastí vytěžil dva tituly, naplno rozjel a vývoj otočil. Důvody? Neprostupná týmová obrana a přesná střelba hlavně v podání „Splash Brothers“ Klaye Thompsona a Stephena Curryho. Druhou půli tak Warriors opanovali 64:25 a srovnali 3:3 na zápasy.

„Nemám vysvětlení, proč můj tým hraje takhle. Je to prostě asi součást naší identity,“ říkal zámořským novinářům kouč Golden State Steve Kerr po dalším skvělém výkonu a obratu ve druhé půli.

Navíc mluvil i o tom, že jeho tým stejně jako před dvěma lety čelil ve stejné fázi play off vyřazení a zdárně ho odvrátil. Opět jako tenkrát řádil Thompson. „Jen jsme nechtěli končit takhle a máme, co jsme chtěli,“ těšilo ho.

Nízká úspěšnost Duranta

„Hádám, že po mně budete chtít, abych řekl, že jsem se pro takové zápasy narodil. Nevím, ale stoprocentně právě proto každý den trénuju, abych byl takových věcí schopen. Takže myslím, že vlastně můžu říct, že jsem se pro to narodil,“ neskrýval spokojenost Klay Thompson autor 35 bodů, který zaznamenal devět trojek ze 14 pokusů.

„Klay hrál neuvěřitelně dnes večer. A to nejen proto, že dal 25 bodů a trefil devět tříbodových střel, ale hlavně kvůli jeho práci v obraně. Tenhle hoch je jako stroj. Je v naprosté fyzické pohodě a to v takových situacích jako byla zase tato,“ citoval Radiožurnál Kerra.

14 pokusů z dálky jako Thompson vypálil i Curry, ale proměnil jich pět a dostal se na 29 bodů. Kevinu Durantovi, který v roce 2016 ztratil už zmiňovanou sérii proti nynějším spoluhráčům v dresu Oklahomy, se příliš nedařilo. Při úspěšnosti střelby přes 35 procent zapsal 23 bodů. Draymond Green dosáhl na čtyři body, 10 doskoků a devět asistencí.

Na straně Rockets se Harden dostal na 32 bodů, sedm doskoků a devět asistencí. Místo Paula se posunul do základní pětky tradiční první náhradník Eric Gordon a dodal 19 bodů. Trevor Ariza přispěl 14 body. Do dvouciferných čísel se dostal ještě střídající Gerald Green s 11 body. Zápas číslo sedm je na programu v Houstonu v noci z pondělí na úterý ráno českého času.