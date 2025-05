Indiana vyřadila Cleveland a zahraje si semifinále NBA. Oklahomě stačí k postupu už jediná výhra

Clevelandu přitom úterní zápas dlouho vycházel. První čtvrtinu ovládl 31:19 a v utkání vedl až o 19 bodů. Navíc se prosazoval lídr Donovan Mitchell, jenž zaznamenal 35 bodů, devět doskoků a čtyři zisky. Ani to ale nestačilo a Cavaliers stejně jako loni vypadli už ve druhém kole.

„Musím ocenit své hráče, postup si zasloužili. Porazili jsme jeden z nejlepších týmů v lize. Mrzí mě, že jejich sezona končí zrovna takhle. Zdálo se, že prožívají perfektní ročník, jenže pak jsme přišli my a zahráli ve správný čas. Přitom jsme nebyli favority,“ řekl trenér Indiany Rick Carlisle.

Indianu vedli autor 31 bodů Tyrese Haliburton či Pascal Siakam, jenž nasbíral 21 bodů. Andrew Nembhard přidal 18 bodů a Aaron Nesmith měl 13 bodů a 13 doskoků. Pacers trefili 50 procent střel a Cleveland udrželi na 39 procentech. Domácí trefili jen devět trojek z 35.

Kromě Mitchella byl hodně vidět Evan Mobley, který si připsal 24 bodů a 11 doskoků. Nikdo další ale nepřidal víc než 12 bodů. Cleveland si zahrál finále Východní konference naposledy v roce 2018, dva roky po zisku titulu.

Pacers jsou ve finále Východní konference stejně jako loni, kdy v něm vypadli po prohře 0:4 na zápasy s pozdějším šampionem Bostonem. Nyní čekají na vítěze série mezi Bostonem a New Yorkem, který vede 3:1.

Oklahoma City využila domácího prostředí a je krok od finále Západní konference. K vítězství ji dovedl především nejlepší střelec základní části Shai Gilgeous-Alexander, jenž dal 31 bodů.

Denver ještě v poslední čtvrtině vedl až o osm bodů a necelé tři minuty před koncem byl stav vyrovnaný. Thunder však v závěru přehráli soupeře v poměru 14:7. Jistotu týmu dali nejprve Jalen Williams trojkou na 106:103 a pak 48 sekund před koncem další tříbodovou střelou Gilgeous-Alexander.

