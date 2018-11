Jakub Kudláček i po zranění udělal kariéru v NBA, vybírá hráče pro Michaela Jordana

„Podepsal jsem novou dlouholetou smlouvu, teď už v nové pozici jako ředitel mezinárodního skautingu,“ přiznává Radiožurnálu osmadvacetiletý Jakub Kudláček. Nabídku pokračování v organizaci Charlotte na ještě vyšším postu dostal před sezonou i přesto, že v průběhu té poslední došlo k obměně skoro celého klubového vedení.

„Je to i známka toho, že ocenili, co jsem pro ně za minulý rok udělal. Zatím to jde správným směrem,“ těší bývalého rozehrávače, který v minulosti oblékal i dres národního týmu, ale kvůli zranění musel s hraním basketbalu skončit.

Kudláčkova duální kariéra vzala rychlý spád a on si tak plní svůj sen v NBA, i když trochu jinak než si jako malý myslel. Z hráče se dokázal velmi rychle proměnit v manažera, který si z povýšení do pozice ředitele mezinárodního skautingu nic moc nedělá.

„Pro mě osobně se toho tolik nezměnilo s tím, že teď můžu plánovat v delším horizontu, protože ta smlouva je dlouhodobá. Takže se dá něco systematicky budovat,“ říká.

V rozhovoru Jakub Kudláček několikrát zmiňuje jako zatím nejdůležitějším aspekt své práce získávání zkušeností při výběru talentů. A zdá se, že si nevede špatně. Nejen kvůli povýšení ale také proto, že jeho nadřízení ve druhém kole draftu ukázali na jím vytipovaného hráče.

„Draftovali jsme ve druhém kole Litevce Arnoldase Kubolku na 55. pozici. V tom jsem měl prsty, protože jsem strávil celý rok tím, že jsem ho skautoval,“ vysvětluje.

„Vyplynulo to ze situace, kdy jsme se rozhodli, že budeme chtít nechat hráče v Evropě. Arnoldas je ideální typ hráče s potenciálem, který má na to, aby se za pár let do NBA dostal a stal se platným členem,“ dodává Jakub Kudláček, který se jako ředitel mezinárodního skautingu může těšit na další schůzky s majitelem Charlotte Hornets Michalem Jordanem.