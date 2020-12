Začíná další ročník basketbalové NBA. ‚Lakers postavili ještě lepší tým než loni,‘ myslí si Welsch

Trvalo to něco málo přes dva měsíce a další ročník nejlepší basketbalové soutěže je tady. Kvůli koronaviru musela NBA přistoupit k některým změnám. Týmy například odehrají méně zápasů a kvůli play-off někteří hráči nestihnou olympijské hry. Jak bude celá sezona probíhat? Koho tipují na vítěze Jiří Welsch a basketbaloví novináři Radiožurnálu? To i výběr nejzajímavějších změn v týmech najdete v přehledu, který sestavil server iROZHLAS.cz. Washington 11:55 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Los Angeles Lakers slaví titul NBA v sezoně 2019/2020 | Foto: Kim Klement-USA TODAY | Zdroj: Reuters

‚Jízdní řád‘

Nový ročník nejlepší basketbalové soutěže začne 22. prosince. Základní část pak skončí podle plánu 16. května 2021. Od 18. do 21. května sehrají týmy ze sedmého až desátého místa předkolo play-off o dvě postupová místa.

O den později – 22. května – pak odstartuje samotné play-off, které skončí nejpozději 22. července.

Někteří hráči tak nestihnou olympijské hry v Tokiu, které začínají o den později. Utkání hvězd, které se mělo konat v polovině února v Indianapolisu, se neuskuteční.

Formát

Jelikož byla minulá sezona kvůli koronaviru delší, než vedení soutěže původně plánovalo, odehrají týmy místo obvyklých 82 pouze 72 zápasů. I v této sezoně bude přímo do play-off postupovat pouze prvních šest týmů z obou konferencí.

Týmy na sedmém až desátém místě z obou konferencí se utkají v předkole play-off o dvě postupová místa. V jednom zápase se utkají sedmý a osmý tým, vítěz si zajistí účast v play-off. Poražený ale dostane druhou šanci v souboji s lepším z utkání mezi devátým a desátým celkem tabulky.

Změny v týmech

Montrezl Harrell

Titul budou v této sezoně obhajovat Lakers v čele s hvězdným duem LeBron James a Anthony Davis. K tomu by měl vydatně pomoc i pivot nebo křídelní hráč Montrezl Harrell, který přišel z konkurenčních Los Angeles Clippers. Šestadvacetiletý basketbalista má za sebou životní sezonu s průměry 18,6 bodu a 7,1 doskoku. Za tyto výkony získal cenu pro nejlepšího šestého hráče (nejlepšího náhradníka).

Hráč Los Angeles Lakers Montrezl Harrell | Zdroj: Reuters

Dennis Schröder

Druhou výraznou posilou v týmu Lakers je sedmadvacetiletý německý rozehrávač Dennis Schröder, který skončil v anketě o nejlepšího náhradníka druhý právě za Harrellem. Schröder přišel z Oklahomy výměnou za Dannyho Greena a nově draftovaného Jadena McDanielse. Syn gambijské matky a německého otce má za sebou jednu z nejlepších sezon, kdy zaznamenával v průměru 18,9 bodu, čtyři asistence a 3,6 doskoku na zápas. V týmu by měl nahradit Rajona Ronda, který odešel do Atlanty.

Russell Westbrook

Působiště po jedné sezoně změnil i „král triple-double“ Russell Westbrook. Dvaatřicetiletý nejužitečnější hráč roku 2017 bude nově nastupovat za bývalý klub Tomáše Satoranského Washington Wizards. Do Houstonu za něj míří jiný rozehrávač John Wall a právo volby v prvním kole draftu. Westbrook strávil v Rockets jediný rok, ve kterém v průměru nastřílel 27,2 bodu. Nesplnil ale očekávání, podle kterých měl pomoc týmu k titulu – Houston vypadl v semifinále Západní konference s Lakers.

Gordon Hayward

Po třech sezonách v dresu Bostonu Celtics změnil působiště křídelník Gordon Hayward. Ten podepsal čtyřletou smlouvu na 120 milionů dolarů s Charlotte Hornets, který patří legendárnímu Michaelu Jordanovi a působí v něm jako šéf mezinárodního skautingu Čech Jakub Kudláček. Týmu by Hayward, který loni zaznamenával 17,5 bodu a 6,7 doskoku na zápas, mohl pomoci k postupu do play-off. Ten mu loni o pouhou jednu příčku utekl.

Jrue Holiday

Asi nejzajímavější otázkou po skončení minulého ročníku NBA bylo, jestli Janis Adetokunbo zůstane hráčem Milwaukee Bucks. Dvojnásobný nejužitečnější hráč dával najevo, že je v týmu nespokojený. Chyběli mu kvalitní spoluhráči, se kterými by nejen vyhrál základní část NBA jako loni, ale také dosáhl na titul. Nakonec podepsal v polovině prosince rekordní smlouvu, díky které si během pěti let vydělá 228,2 milionu dolarů (téměř pět miliard korun).

Nový rozehrávač Los Angeles Lakers Dennis Schröder na mistrovství světa | Zdroj: Reuters

K tomu, aby neodešel třeba do týmu loňského finalisty Miami Heat – o čemž se hodně spekulovalo – mohl přispět i měsíc starý trade. Bucks tehdy posílil Jrue Holiday z New Orleans. Třicetiletý rozehrávač dostal po loňské sezoně, kdy si připisoval v průměru 19,1 bodu a 6,7 asistence na zápas, cenu pro nejlepšího spoluhráče. Společně Khrisem Middletonem a Jannisem Adetokunbem, kterému se přezdívá Greek Freak, by mohli vytvořit údernou trojici, která Bucks dovede v play-off daleko, možná až k titulu.

Tipy na vítěze

Server iROZHLAS.cz se zeptal druhého Čecha v NBA Jiřího Welsche a dvou basketbalových novinářů Radiožurnálu Marka Augustina a Jakuba Kanty, koho tipují, že v této sezoně vyhraje titul a který tým s ním bude ve finále.

Jiří Welsch

Tipuji, že letošní NBA vyhrají Los Angeles Lakers a obhájí tak titul, který vyhráli v uplynulé sezoně. Myslím si, že ačkoliv dost výrazně pozměnili tým, tak ho pozměnili ještě k lepšímu a budou silnější. Získali Marca Gasola, což je hráč s obrovskými zkušenostmi, a který hlavně posílí i jejich vítěznou mentalitu, protože je to hráč, který toho v životě vyhrál už dost. Montrezl Harrell zvýší agresivitu týmu, Dennis Schröder přinese větší energii a dynamiku na pozici středního rozehrávače. Takže si myslím, že obecně posílili, ačkoliv dá se říct, že rozbili ten vítězný tým z loňské sezony. Postavili ještě lepší tým.

Jiří Welsch z Boston Celtics se snaží v roce 2004 prosadit přes Anthonyho Peelera z Washington Wizards | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na východě je jedním z favoritů určitě Milwaukee Bucks, kterým se podařilo udržet Janise Adetokunba, udělali navíc některé trady, přivedli osvědčené hráče, jako je například Jrue Holiday. Ale já osobně – i z osobních důvodů – si troufám říct, že překvapí Boston Celtics a z Východní konference se do finále dostanou právě Boston Celtics.

Marek Augustin

Tipuji, že titul obhájí Los Angeles Lakers. Důvodů se nabízí hned několik (vhodně obměnili před sezonou tým, letošní titul jim dodal klid a sebevědomí), a především mají LeBrona Jamese a ten znovu přesvědčil, že v play-off stále dokáže přidat něco navíc. Pro Lakers hraje i fakt, že zatímco jiné týmy v situaci, kdy jejich hlavní hvězda pomalu začíná ztrácet krok, často panikaří, klub z Kalifornie nemusí. Jamese může zastoupit Anthony Davis, a to navíc i na pozici nejlepšího hráče planety. Luxus k (ne)zaplacení.

Ve finále s nimi budou opět Miami Heat. Nabízí se favorizovat Brooklyn, ale hvězdné duo Kyrie Irving – Kevin Durant bude potřebovat minimálně sezonu, aby si na sebe zvyklo a aby vedení dostalo čas sestavu vhodně doplnit. Janis Adetokunbo dotáhne Milwaukee daleko, ale protože body směrem od koše zatím pravidelně nedává, na dostřel k titulu ještě Bucks nebudou. Proto volím Miami. Zkušenost se musí prožít, a tak mladší hráči Heat budou po finálové porážce jistější a Jimmy Butler povede klub známý pro svoji vojenskou disciplínou ještě hladovější a odhodlanější.

Jakub Kanta

V Západní konferenci a vlastně celé NBA je pro mě jasný favorit obhájce titulu Los Angeles Lakers s nestárnoucím LeBronem Jamesem. Generální manažer Rob Pelinka předvedl v přestupním období velmi dobrou práci, když se po zisku titulu rozhodl kolem hvězdného dua James – Anthony Davis postavit nový a snad ještě lepší tým, než měl kouč Frank Vogel k dispozici v poslední sezoně. Marc Gasol, Montrezl Harrell, Dennis Schröder nebo Wesley Matthews jsou nová hodně zajímavá jména na soupisce. Pokud si sednou v kabině a budou zdraví, moc nevěřím, že je můžou ani stále se zlepšující Denver Nuggets vážněji ohrozit.

Na východě je situace daleko nečitelnější. Tady vidím hned několik adeptů. Nabízí se, že by Janis Adetokunbo s rekordním kontraktem mohl konečně projít s Millwaukee Bucks aspoň do finále. Ale po tažení Miami Heat posledním play-off a pohledu na soupisku se floridský tým nemůže znovu podceňovat. Zvědavý jsem také, co budou předvádět noví Brooklyn Nets s Kevinem Durantem a Kyriem Irvingem. A překvapit by mohli Boston Celtics. Můj tip na finále je Lakers vs. Bucks.