Basketbalisté z NBA začnou pomalu s přípravou. Tréninky však budou individuální a dobrovolné

Basketbalisté v zámořské NBA se budou moci od pátku v omezeném rozsahu a při dodržení určitých podmínek začít připravovat individuálně v tréninkových zařízeních některých klubů. Podle zámořských médií to bude možné tam, kde to místní úřady vyloženě nezakazují, a účast bude dobrovolná. Společné týmové tréninky v době koronavirové krize budou nadále zakázané. New York 9:14 26. dubna 2020

Návrat hráčů alespoň k individuální přípravě bude možný poté, co některé americké státy jako Georgia či Oklahoma začaly zmírňovat opatření o omezení volného pohybu obyvatel.

V těchto oblastech umožní kluby z rozhodnutí ligy, které ale dosud nebylo oficiálně oznámeno, přístup do svých zařízení.

„Protože některé státy a oblasti začaly uvolňovat omezení pohybu obyvatel, rozhodla se NBA, že nastal čas umožnit hráčům návrat na tréninková hřiště, i když v omezené míře,“ napsala agentura AP. Tam, kde to vzhledem k přísnějším opatřením úřadů není možné, bude vedení soutěže hledat pro hráče alternativní možnosti.

Rozhodne se v květnu

Sezona NBA byla přerušena 11. března po zjištění prvního pozitivního případu nákazy mezi hráči. O minulém víkendu už mělo začít play off. V současnosti není jasné, kdy a v jakém formátu by mohla soutěž pokračovat. Podle komisionáře Adama Silvera se o osudu ligy rozhodne nejdříve v květnu.

Počet případů nákazy koronavirem ve Spojených státech přesáhl 900 000 tisíc, úmrtí osob s nemocí covid-19 už úřady registrují přes 50 000.

Spojené státy, kde žije zhruba 330 milionů lidí, jsou jak co do počtu nakažených, tak co do počtu zemřelých nejhůře zasaženou zemí světa. Nejhorší zůstává situace ve městě New York.