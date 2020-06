O osudu NBA se rozhodne ve čtvrtek. Po restartu může sezona vrcholit těsně před začátkem nové

Dvanáctý říjen je posledním dnem, kdy by mohla NBA skončit, pokud se na konci července znovu rozjede. O osudu zámořské basketbalové ligy bude ve čtvrtek hlasovat Rada guvernérů a podle navrhovaného scénáře by se případné sedmé finále odehrálo na začátku října. Na konci stejného měsíce přitom tradičně nový ročník začíná. New York 9:13 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít LeBron James | Zdroj: Reuters

Komisionář soutěže Adam Silver v pátek nastínil, že NBA plánuje restart 31. července. Nejpravděpodobnějším scénářem je vyvrcholení koronavirem přerušené sezony v obřím sportovním komplexu na Floridě pro 22 týmů, mezi které by se Chicago s jediným českým hráčem v lize Tomášem Satoranským nedostalo.

NBA se nehraje od 11. března po prvním pozitivním případu nákazy u hráče. Pokud bude schválen současný návrh na dohrání sezony, protáhne se podle ESPN do října. Tradičně přitom končí v polovině června.

Bez Satoranského

Do Orlanda by se podle tohoto scénáře přesunuly týmy, jež mají podle současné tabulky zajištěn postup do play off a poté mužstva, která od vyřazovacích bojů dělí šest vítězství.

To by znamenalo konec sezony pro Satoranského Chicago, neboť Bulls na jedenáctém místě tabulky Východní konference ztrácejí na osmé Orlando osm výher..