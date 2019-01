Zápas NBA v Londýně rozhodl technický koš, Satoranského přesvědčil až opakovaný záběr

Do šaten v poločase utkání NBA v Londýně odcházel basketbalista Tomáš Satoranský jako nejvytíženější hráč a také nejlepší střelec prohrávajícího Washingtonu. Jenže po návratu z útrob arény už své statistiky moc nevylepšil, protože prostor na hřišti dostali jiní a těm se duel podařilo otočit. Londýn 8:28 18. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský se často potkával s Lukem Kornetem | Foto: Steve Flynn-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Věděli jsme, že to bude náročné, měli jsme tu i těžký program. Ale přijeli jsme hlavně vyhrát a to se povedlo, i když jsme zápas neměli dobře rozehraný a byla tam vidět trošku únava. Ale na konci tam byla sestava, která to dokázala obrátit a jsme šťastní,“ řekl v Londýně Radiožurnálu basketbalista Washingtonu Tomáš Satoranský.

Wizards před 19 tisíci fanoušky v londýnské O2 Areně většinu zápasu s New York Knicks prohrávali, ve druhé čtvrtině i o 19 bodů, jenže v závěru dokázali zápas otočit a zvítězili 101:100.

Rozhodující body získali Wizards v poslední vteřině po akci Thomase Bryanta. Míč sice obroučkou neprolétl, ale sudí označili blok Knicks jako nedovolený a jednalo se o technický koš.

„Musel jsem si počkat na opakování na kostce nad hřištěm. Stalo se to hrozně rychle. Ale když jsem viděl zpomalený záběr, byl jsem si jistý,“ popsal poslední okamžiky zápasu.

„Na lavičce jsme to prožívali, protože to hodně přejeme Thomasovi Bryantovi, protože vždycky přinese hrozně energie a maká pro tým. Bradley Beal tu situaci přečetl skvěle, měl na sobě dva hráče a vyšlo to výborně,“ ocenil spoluhráče jediný Čech v NBA.

Satoranský nastoupil v základní sestavě Washingtonu a zaznamenal první body zápasu. Svůj tým táhl hlavně v první půli, kterou končil se čtrnácti body na kontě. „Měl jsem motivaci, měl jsem tu kamarády a hodně českých fanoušků,“ řekl před zpáteční cestou do zámoří.

Celkem zaznamenal 14 bodů a pět asistencí, ke kterým přidal ještě dva zisky a jeden blok, závěrečný obrat ale sledoval pouze z lavičky.

„Měli jsme sestavu, která právě otáčela zápas, a nebyl důvod ji měnit. Kluci to zvládli výborně. I lavička je v zápase, i když prohráváme, máme sebevědomí, že to můžeme otočit. Snad v tom budeme pokračovat i v domácích zápasech, abychom se přiblížili play-off příčkám,“ věří Tomáš Satoranský.