Basketbalisté Milwaukee jsou po 50 letech šampiony NBA. Adetokunbo dal v rozhodujícím zápase 50 bodů

Basketbalisté Milwaukee jsou po 50 letech šampiony NBA. V šestém finálovém utkání porazili Phoenix 105:98 hlavně díky 50 bodům řecké hvězdy Janise Adetokunba a sérii otočili z 0:2 na 4:2, což dokázali jako druhý tým v historii po Miami, kterému se to povedlo v roce 2006 proti Dallasu. Milwaukee (USA) 6:39 21. 7. 2021 (Aktualizováno: 7:25 21. 7. 2021)

Adetokunbo byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálových bojů, v nichž měl v průměru přes 35 bodů a 13 doskoků na zápas.

„Chci poděkovat Milwaukee za to, že mi věřilo. Chtěl jsem to dokázat v tomhle městě a s těmito hráči. A ono se to povedlo. Mám ohromnou radost,“ uvedl Adetokunbo, nejužitečnější hráč základní části NBA z minulých dvou let.

Bucks získali titul podruhé v historii. Phoenix neuspěl ani ve svém třetím finále, přestože v sérii vedl 2:0 na zápasy, a ligový triumf mu dál uniká.

Adetokunbo ve 26 letech zkompletoval svou sbírku o nejcennější trofej, ačkoli se v průběhu play-off zdálo, že kvůli zranění kolena nebude moci pokračovat.

Stihl se ale vrátit a ve finále třikrát pokořil hranici 40 bodů. To nejlepší si nechal na konec, když 50 body vytvořil šestý nejlepší střelecký výkon v historii finálových zápasů. Rekordem zůstává 61 bodů Elgina Baylora z roku 1962.

Milwaukee nechtělo dopustit sedmý zápas a už po první čtvrtině vedlo o 13 bodů. Jenže pak se Phoenix šňůrou 10:0 vrátil do hry a před poločasem měl k dobru sedm bodů.

Ve třetí čtvrtině Adetokunbo sám nastřílel 20 bodů a vrátil Bucks vedení. Ještě 10 minut před koncem bylo skóre vyrovnané 82:82, pak ale dal řecký tahoun domácích dalších šest bodů za sebou, k tomu přidal blok a postaral se o rozhodující únik.

Suns se ještě pokusili o drama. Minutu před koncem snížili na čtyři body, ale Adetokunbo pak nahrál na koš Khrisi Middletonovi, který ještě výhru potvrdil trestnými hody a 65 tisíc fanoušků Milwaukee v hale a před ní mohlo začít slavit první titul od roku 1971, ke kterému tehdy tým dovedli legendární hráči Kareem Abdul Jabbar a Oscar Robertson.

K 50 bodům Adetokunba přidal Middleton 17 bodů. O bod méně zaznamenal Bobby Portis. Phoenix táhl 26 body Chris Paul, 19 body přispěl Devin Booker, jemuž se ale střelecky příliš nedařilo a netrefil ani jeden ze sedmi trojkových pokusů.

Phoenix jako teprve pátý tým v historii prohrál finálovou sérii, ve které vedl 2:0 na zápasy. „Moc nás to mrzí, protože všichni víme, že jsme na to měli. Ale nestačilo to. Nedokázali jsme to urvat,“ uvedl Paul, který měl v 36 letech první a možná i poslední šanci na titul.

Finále play off NBA - 6. zápas:

Milwaukee - Phoenix 105:98 (29:16, 42:47, 77:77)

Nejvíce bodů: Adetokunbo 50, Middleton 17, Portis 16 - Paul 26, Booker 19, Crowder 15. Konečný stav série: 4:2.

