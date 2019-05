Bucks rozhodli už v prvním čtvrtině, basketbalisté Milwaukee vyhráli i druhý zápas semifinále NBA

Basketbalisté Milwaukee ve druhém semifinálovém utkání NBA nedali doma šanci Torontu a po výhře 125:103 vedou v sérii 2:0 na zápasy. Janis Adetokunbo se pod to podepsal 30 body a 17 doskoky a Bucks tak mají stále větší šanci na postup do prvního finále od roku 1974. Zvláště když ještě nikdy ze 13 případů neztratili sérii, v níž první dva zápasy vyhráli. Milwaukee 13:47 18. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít George Hill proti přesile Raptors | Foto: Benny Sieu-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Zatímco v prvním utkání museli Bucks skóre otáčet, tentokrát měli zápas od začátku plně pod kontrolou. Adetokunbo totiž vstoupil do duelu ve velkém stylu. Nejprve zasmečoval po doskoku vlastní střely, následně zablokoval protihráče a pak přidal další smeč. Rázem Milwaukee vedlo 9:0 a už v první čtvrtině odskočilo na 17 bodů.

„Byl to skvělý začátek. Všichni se nakazili energií, se kterou do utkání vstoupil Janis,“ řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer.

Do poločasu pak domácí hráči navýšili vedení až na 25 bodů a zápas v klidu dovedli k vítězství. Vedle Adetokunba sehrála tentokrát klíčovou roli lavička Bucks, která zaznamenala 52 bodů. Turecký reprezentant Ersan Ilyasova měl 17 bodů, Malcolm Brogdon 14 bodů.

„Bojujeme jeden za druhého. Zvláště naše lavička. Základní pětka nasadila tón utkání a my se ho snažili udržet,“ řekl Ilyasova, který možná bude v září na mistrovství světa čelit českým reprezentantům.

Toronto se mohlo opět spolehnout na svou hvězdu Kawhiho Leonarda, který zaznamenal 31 bodů, ale byl příliš osamocen. Druhý nejlepší střelec týmu Kyle Lowry přidal jen 15 bodů, když trefil pouze čtyři ze 13 střel.

„Očividně jsme nezahráli dobře. Teď se série přesouvá k nám a musíme udělat vše pro to, abychom domácí pevnost ubránili,“ uvedl kouč Toronta Nick Nurse.

Pro Milwaukee to byla desátá výhra z 11 zápasů v letošním play off. Dosud přitom jen tři týmy v historii dokázaly v play off vyhrát všech úvodních 11 zápasů. Los Angeles Lakers to dokázali v letech 1989 a 2001 a před dvěma roky přibyli Golden State Warriors.

Finále Východní konference play off NBA - 2. zápas:

Milwaukee - Toronto 125:103, stav série: 2:0.

