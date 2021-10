Začíná NBA i se dvěma Čechy. Satoranský je na hraně základní sestavy, Krejčí vyhlíží debut

V noci z úterý na středu startuje 75. sezona basketbalové NBA, která může poprvé v historii přinést dvojnásobnou českou účast. Tomáš Satoranský se představí v novém dresu za New Orleans Pelicans a na svou šanci v Oklahomě City Thunders čeká i nováček Vít Krejčí, který se může stát pátým Čechem v soutěži. Titul obhajují Milwaukee Bucks. New York 15:22 19. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský | Zdroj: Profimedia

Satoranský prožil v létě stěhování z trápícího se Chicaga do New Orleans, kde ho čeká tvrdý boj o minuty na hřišti. Situaci mu zkomplikovalo i zranění, které si přivezl z olympijských her, a nemohl proto ideálně trénovat.

„Je to už šestý klub během mé profesionální kariéry a třetí v NBA. Jsem typ hráče, který se dokáže přizpůsobit dost rychle. V NBA už nějaké jméno mám, tak se nebojím, že zas budu muset něco dokazovat znovu a znovu. Je to podobná situace, jako když jsem přicházel do Chicaga. Je tam hodně mladých hráčů a já budu jeden z těch zkušenějších,“ řekl Satoranský před odjezdem do zámoří.

Nejlepší český basketbalista se podle svých slov těší na spolupráci s hvězdným Zionem Williamsonem, na tu si ale bude muset ještě počkat. Jednu z nejvýraznějších tváří soutěže a jedničku draftu 2019 totiž znovu trápí zranění a začátek sezony nestihne.

Hra Pelicans se bude opírat i o druhou hvězdu týmu Brandona Ingrama, ani jeden ale není pro Satoranského přímým konkurentem v boji o základní sestavu.

Předsezonní prognóza na oficiálních stránkách NBA Satoranského do zahajovací pětky nezařazuje, ačkoliv v posledním přípravném utkání nastoupil od první minuty. Přednost by na rozehrávce měla dostat další posila a rozený střelec Devonte’ Graham a talentovaný Nickeil Alexander-Walker. Na šanci čeká i obranář Josh Hart nebo třináctka loňského draftu Kira Lewis.

Server HoopsHype naopak Satoranského vidí v základní sestavě po boku Grahama. O pozici českého basketbalisty tak napoví až úvodní duel New Orleans v noci ze středy na čtvrtek na palubovce Philadelphie.

Statistiky přípravy na NBA (průměr na zápas) Tomáš Satoranský : 14 min., 3,5 bodu, 1,3 asist.

: 14 min., 3,5 bodu, 1,3 asist. Kira Lewis : 19 min., 7,5 bodu, 3 asist.

: 19 min., 7,5 bodu, 3 asist. Josh Hart : 18 min., 3,8 bodu, 2,8 asist.

: 18 min., 3,8 bodu, 2,8 asist. Devonte' Graham : 21 min., 7,8 bodu, 2,5 asist.

: 21 min., 7,8 bodu, 2,5 asist. Nickeil Alexander-Walker: 24 min., 14,8 bodu, 2,8 asist.

Krejčí vyhlíží debut

Zatímco Satoranský se na hřišti objeví určitě, otazník visí nad Krejčím, jenž přišel o celou minulou sezonu kvůli zranění kolena a léčil se právě v Oklahomě, která mu chce nyní dát šanci. V přípravě však ani jednou nenastoupil kvůli potížím s vízem.

Administrativa už je v pořádku a jednadvacetiletý rozehrávač tak může vyhlížet své první minuty v NBA. Dá se předpokládat, že Krejčí v mladém týmu Thunder šanci dostane, byť tahouny na rozehrávce budou s největší pravděpodobností dva Kanaďané Shai Gilgeous-Alexander a Luguentz Dort.

„Tahle sezona bude hlavně o tom, abychom si stanovili startovní čáru, dali šanci mladým hráčům a viděli, kdo má potenciál stát se důležitým hráčem našeho týmu i do budoucna,“ uvedl generální ředitel Thunder Sam Presti. Oklahoma vstoupí do sezony ve středu v Salt Lake City proti Utahu.

Hon na Bucks

Nový ročník NBA se ponese také v duchu soubojů hvězdných týmů. V Los Angeles Lakers se rozhodli vytvořit All Star tým veteránů, protože k LeBronu Jamesovi, Anthonymu Davisovi, Dwightu Howardovi a Rajonu Rondovi přivedli Russella Westbrooka, DeAndreho Jordana a Carmela Anthonyho.

Celkem tak mají sedm hráčů, kteří se zúčastnili Utkání hvězd. V přípravě se ale tým zatím učil hrát pohromadě a prohrál všechny zápasy. Je tak velké očekávání, jak si povede v sezoně.

Hvězdný kádr má i Brooklyn. Ke Kevinu Durantovi, Jamesi Hardenovi, Kyriemu Irvingovi a Blaku Griffinovi přivedl ještě čtyřnásobného účastníka Utkání hvězd Paula Millsapa a jednu z hvězd nedávné olympiády, Australana Pattyho Millse.

Situaci však Nets komplikuje, že se Irving odmítá naočkovat proti covidu-19, což je v New Yorku podmínka pro vstup do haly. Momentálně tak Irving nesmí hrát domácí zápasy. Stejné pravidlo platí i v Los Angeles a San Franciscu.

Oba hvězdné celky touží sesadit z trůnu Milwaukee Bucks s Janisem Adetokunbem v čele. Řecký basketbalista by měl opět patřit k hlavním kandidátům na nejužitečnějšího hráče sezony.

Stejně jako Stephen Curry, který by měl táhnout obrozené Golden State Warriors. Šampioni z let 2015, 2017 a 2018 mají zpět uzdraveného Klaye Thompsona a společně s Andrew Wigginsem a novou posilou Otto Porterem by měli patřit k nejlépe střílejícím týmům.

K favoritům se na Západě řadí také letošní finalista Phoenix a nejlepší tým minulé základní části Utah. Oba kluby udržely všechny opory a ještě se lehce posílily.

Každý účastník opět sehraje v základní části 82 zápasů, a to do 10. dubna. Celky na sedmém až desátém místě v obou konferencích absolvují baráž o postup do play-off. To začne 16. dubna, nový šampion by měl být znám nejpozději 16. června.